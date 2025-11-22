  1. Clienti privati
Israele Migliaia in piazza a Tel Aviv per l'inchiesta statale sul 7 ottobre

SDA

22.11.2025 - 20:37

Migliaia di persone stanno partecipando a Tel Aviv a una manifestazione di protesta per chiedere una commissione statale di inchiesta, guidata dalla magistratura, sull'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, alla quale il premier Benyamin Netanyahu si oppone.

Domenica scorsa il governo israeliano ha invece votato per istituire una propria commissione di inchiesta con la partecipazione di alcuni dei suoi ministri più oltranzisti.

Alla manifestazione, organizzata dal «Consiglio di ottobre» che riunisce le famiglie delle vittime del 7 ottobre, partecipano – secondo i media israeliani – anche diversi leader dell'opposizione tra cui Naftali Bennett, Yair Lapid, Avigdor Lieberman, Benny Gantz e Yair Golan.

