Ancora sbarchi di migranti a Lampedusa dopo essere stati soccorsi (foto simbolica) Keystone

Sono 149 i migranti arrivati, nelle ultime ore, a Lampedusa dopo che sono stati soccorsi 2 barchini con 77 e 12 persone e un gruppo di 60 bengalesi, pakistani, somali, marocchini ed eritrei è stato bloccato dai carabinieri lungo la strada di Ponente.

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Quest'ultimi hanno riferito d'essere partiti da Zuara in Libia venerdì pomeriggio con una barca di 12 metri che al momento non è stata ancora ritrovata.

I 12 tunisini hanno invece raccontato d'essere salpati da Sfax nella notte fra giovedì e venerdì con un natante di 5 metri. All'hotspot, al momento, ci sono 234 ospiti.