Se l'è vista davvero brutta una giovanissima su un barcone di migranti. (Immagine d'archivio). Keystone

Una bambina di 11 anni salvata al largo di Lampedusa sarebbe l'unica sopravvissuta del naufragio di una barca in metallo verificatosi tre giorni fa. 45 migranti erano partiti da Sfax, in Tunisia.

SDA

La barca, secondo il racconto fatto dalla bambina della Sierra Leone ai soccorritori, è affondata a causa di una tempesta.

La piccola, unica sopravvissuta, è stata recuperata in mare dal veliero Trotamar III della ong Compass collective, che era in zona per un altro intervento, alle 3.20 della notte.

La naufraga si teneva a galla grazie a una camera d'aria e a un giubbotto di salvataggio. È giunta a Lampedusa alle 6.

«Siamo partiti 4 o 5 giorni fa da Sfax. Eravamo 45. Tre giorni fa, pioggia, vento e la barca è affondata. Tutti siamo finiti in mare. Vicino a me sono rimasti due ragazzi, poi dopo 2 giorni non li ho più visti, il mare li ha allontanati», è la sommaria ricostruzione fatta dalla bambina ai medici e i mediatori culturali a Lampedusa.