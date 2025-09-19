  1. Clienti privati
Politica Mike Waltz confermato nuovo ambasciatore Usa all'Onu

SDA

19.9.2025 - 21:41

L''ex consigliere per la sicurezza nazionale americano Mike Waltz è il nuovo ambasciatore Usa in seno alle Nazioni Unite (Onu). (immagine d'archivio)
L''ex consigliere per la sicurezza nazionale americano Mike Waltz è il nuovo ambasciatore Usa in seno alle Nazioni Unite (Onu). (immagine d'archivio)
Keystone

Dopo mesi di rinvii, il Senato ha confermato Mike Waltz come prossimo ambasciatore americano all'Onu. Il voto, con 47 voti favorevoli e 43 contrari, arriva pochi giorni prima che i leader mondiali si riuniscano a New York per l'annuale Assemblea Generale dell'Onu.

Keystone-SDA

19.09.2025, 21:41

19.09.2025, 21:45

l ruolo di ambasciatore all'Onu - l'ultimo membro del gabinetto di Donald Trump a essere confermato - è vacante da otto mesi, lasciando gli Usa senza un rappresentante di alto livello su un importante palcoscenico mondiale.

