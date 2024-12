L'opposizione si è mobilitata nelle piazze contro l'elezione di Mikheil Kavelachvili Keystone

L'ex calciatore della Georgia, il 53enne di estrema destra Mikheïl Kavelachvili, è stato eletto alla presidenza del Paese: lo ha reso noto la commissione elettorale.

Kavelachvili è un uomo fedele al governo contestato da un'ondata di manifestazioni a favore dell'Unione europea.

Dalle 9 locali di questa mattina (le 6 in Svizzera) centinaia di manifestanti hanno sfidato il freddo e qualche fiocco di neve fuori dal Parlamento, dove sarebbe stato che un collegio elettorale controllato dal partito al governo avrebbe nominato Kavelashvili in una votazione boicottata dall'opposizione. Alcuni hanno portato palloni da calcio e i loro diplomi per deriderlo.

«Il nostro presidente non deve essere senza diploma, è l'immagine del nostro Paese», ha detto Tinatin Matcharachvili, con il diploma di insegnante di giornalismo in mano. Per oggi sono previste una decina di manifestazioni antigovernative, organizzate da vari gruppi, nella capitale Tbilisi.

Kavelachvili, noto per le sue invettive contro i detrattori del governo, era ufficialmente l'unico candidato, poiché l'opposizione si è rifiutata di prendere posto in Parlamento - dopo le controverse elezioni legislative di ottobre - e non ha proposto nessuno per la carica.

L'ex calciatore, 53 anni, è accusato dai manifestanti di essere un burattino del miliardario Bidzina Ivanishvili, che ha fatto fortuna in Russia, ha fondato il partito Sogno georgiano e governa la Georgia dietro le quinte dal 2012. L'ex repubblica sovietica sta attraversando un periodo di turbolenza da quando il partito al potere ha ottenuto la vittoria alle elezioni parlamentari del 26 ottobre e il mese scorso il governo ha deciso di sospendere i negoziati di adesione all'Ue fino al 2028.