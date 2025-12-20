  1. Clienti privati
Sudamerica Milei al Mercosur: «Appoggiamo la pressione Usa su Maduro»

SDA

20.12.2025 - 21:30

Il presidente argentino Javier Milei
Il presidente argentino Javier Milei
Keystone

Durante il vertice del Mercosur a Foz do Iguaçu, il presidente argentino Javier Milei ha esortato i Paesi membri a sostenere la pressione militare esercitata dagli Stati Uniti di Donald Trump contro il regime di Nicolás Maduro.

Keystone-SDA

20.12.2025, 21:30

20.12.2025, 21:34

Il capo dello Stato ha dichiarato che «il tempo degli approcci timidi è finito», chiedendo una condanna netta dell'"esperimento autoritario» venezuelano e appoggiando apertamente sia il dispiegamento navale Usa nei Caraibi che il blocco delle esportazioni petrolifere.

Il leader sudamericano ha inoltre chiesto la liberazione dei prigionieri politici, citando il caso del gendarme argentino Nahuel Gallo, e ha celebrato l'assegnazione del Premio Nobel per la Pace 2025 all'oppositrice María Corina Machado.

