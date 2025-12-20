Il presidente argentino Javier Milei Keystone

Durante il vertice del Mercosur a Foz do Iguaçu, il presidente argentino Javier Milei ha esortato i Paesi membri a sostenere la pressione militare esercitata dagli Stati Uniti di Donald Trump contro il regime di Nicolás Maduro.

Il capo dello Stato ha dichiarato che «il tempo degli approcci timidi è finito», chiedendo una condanna netta dell'"esperimento autoritario» venezuelano e appoggiando apertamente sia il dispiegamento navale Usa nei Caraibi che il blocco delle esportazioni petrolifere.

Il leader sudamericano ha inoltre chiesto la liberazione dei prigionieri politici, citando il caso del gendarme argentino Nahuel Gallo, e ha celebrato l'assegnazione del Premio Nobel per la Pace 2025 all'oppositrice María Corina Machado.