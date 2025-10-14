  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

USA - Argentina Milei da Trump per incassare i 20 miliardi di aiuti

SDA

14.10.2025 - 20:56

Il presidente argentino Javier Milei ricevuto da Donald Trump alla Casa Bianca.
Il presidente argentino Javier Milei ricevuto da Donald Trump alla Casa Bianca.
Keystone

Il presidente con la motosega, Javier Milei, ha effettuato la sua prima visita ufficiale alla Casa Bianca nel momento peggiore della sua presidenza, con l'incubo di una nuova crisi finanziaria incombente, il parlamento contro e le elezioni di midterm dietro l'angolo.

Keystone-SDA

14.10.2025, 20:56

14.10.2025, 20:57

Con il bilaterale a Washington il leader straniero più trumpiano vuole rilanciare la sua immagine in patria, soprattutto con l'incasso dei 20 miliardi di dollari che Donald Trump ha messo in campo per aiutare l'Argentina, scontentando però i contadini americani. Il leader argentino punta anche a sfruttare la sua amicizia con il tycoon per ottenere uno scontro sui dazi.

A inizio mese gli Stati Uniti sono intervenuti sul mercato dei cambi argentino, acquistando «direttamente pesos» e finalizzando anche il quadro per una linea di credito swap da 20 miliardi di dollari con la banca centrale di Buenos Aires. «Il Tesoro americano è pronto, immediatamente, a prendere misure eccezionali per garantire stabilità ai mercati», aveva annunciato il segretario al Tesoro Usa Scott Bessent dopo quattro giorni di colloqui con il ministro Luis Caputo e la sua squadra.

«Il successo dell'agenda di riforme dell'Argentina è importante e un'Argentina forte e stabile è nell'interesse strategico degli Stati Uniti», aveva osservato il ministro americano dopo una serie di bocciature da parte del parlamento argentino di alcune delle brutali politiche di austerità di Milei.

La mossa del Tesoro non è piaciuta agli agricoltori americani, arrabbiati all'idea di salvare il settore argentino che, a causa della guerra dei dazi, li ha superati nella vendita di soia alla Cina. Anche i democratici hanno espresso il loro dissenso accusando il presidente di «aiutare un governo straniero ma bloccare il nostro».

Non aiuta il fatto che i ripetuti salvataggi negli anni non siano riusciti a stabilizzare l'economia del paese sudamericano. In quanto maggiore debitore del Fondo Monetario Internazionale, l'Argentina deve all'istituto di credito globale la sbalorditiva cifra di 41,8 miliardi di dollari. In pratica Milei ha creato un paradosso: sulla carta, la sua motosega ha ottenuto alcuni dei successi macroeconomici che si era prefissato. Ma ha perso il sostegno politico e questo ha spaventato i mercati, che a loro volta hanno destabilizzato il suo progetto economico.

La scialuppa di salvataggio gettata da The Donald a Buenos Aires, però, non è un semplice gesto di solidarietà. Innanzitutto, il presidente americano vuole tenersi stretto il suo alleato più Maga e mandare un messaggio ai quei leader del Sud America che gli sono ostili contrastando la crescente influenza della Cina nel continente.

Non è un caso che abbia invitato Milei alla consegna postuma della medaglia della libertà a Charlie Kirk, l'attivista conservatore assassinato il 10 settembre. E poi, sempre in chiave anti-cinese, Trump vuole mettere le mani sui minerali essenziali come il litio e l'uranio, di cui l'Argentina è ricca ma che prima dell'avvento di Milei commercializzava soprattutto con Pechino.

I più letti

Jean Alesi mette all'asta una delle sue Ferrari: «È estremamente rara»
Addio al cantante D'Angelo, pioniere del neo-soul
Tre fratelli fanno esplodere una casa contro lo sfratto, morti 3 carabinieri
Un vortice polare debole potrebbe portare un inverno gelido in Svizzera
Ornella Muti: «Celentano? Che fossimo stati insieme lo ha detto lui, una violenza»

Altre notizie

Guerra in Medio Oriente. Israele vuole tutti i corpi dei rapiti e chiude il valico di Rafah

Guerra in Medio OrienteIsraele vuole tutti i corpi dei rapiti e chiude il valico di Rafah

Francia. Lecornu cambia gioco e sospende la riforma delle pensioni

FranciaLecornu cambia gioco e sospende la riforma delle pensioni

Colpo di Stato. Golpe in Madagascar, il presidente si trova in un luogo segreto

Colpo di StatoGolpe in Madagascar, il presidente si trova in un luogo segreto