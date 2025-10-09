Le proteste erano scoppiate il 25 settembre. (Foto archivio) Keystone

Almeno mille manifestanti della Gen Z hanno continuato le proteste iniziate due settimane fa nella capitale del Madagascar, Antananarivo. La polizia ha lanciato lacrimogeni per disperderli e alcuni di loro sono stati arrestati.

Keystone-SDA SDA

I manifestanti si erano radunati vicino al lago Anosy per marciare verso i giardini Ambohijatovo nel centro della città, soprannominati la «Piazza della Democrazia». Alcuni di loro indossavano maschere antigas o da sub. Il movimento di protesta ha presentato nuovamente al presidente Andry Rajoelina un elenco di richieste che include le scuse pubbliche per le violenze contro di loro, ma non menziona in specifico le precedenti richieste di dimissioni.

Le proteste erano scoppiate il 25 settembre per la rabbia causata dalle frequenti e prolungate interruzioni di corrente e acqua in Madagascar, uno dei paesi più poveri del mondo che ha subito frequenti rivolte popolari dall'indipendenza nel 1960. Dopo aver sciolto l'intero governo, il 6 ottobre il presidente ha nominato un generale come primo ministro. Oggi, Rajoelina ha contestato il bilancio delle vittime diffuso dall'ONU il 29 settembre, secondo cui almeno 22 persone erano state uccise e oltre 100 ferite nei primi giorni del movimento di protesta.