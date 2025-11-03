  1. Clienti privati
Stati Uniti Il segretario all'Energia Wright rassicura: «Test nucleari senza esplosioni»

SDA

3.11.2025 - 07:11

Il segretario all'Energia statunitense Chris Wright ha dichiarato che i test nucleari inaspettatamente ordinati dal presidente Donald Trump non comporteranno esplosioni nucleari. (Foto archivio)
Il segretario all'Energia statunitense Chris Wright ha dichiarato che i test nucleari inaspettatamente ordinati dal presidente Donald Trump non comporteranno esplosioni nucleari. (Foto archivio)
Keystone

I test nucleari ordinati da Donald Trump non comporteranno esplosioni nucleari: lo ha assicurato il segretario all'Energia americano Chris Wright, chiarendo che i test coinvolgeranno «le altre parti di un'arma nucleare» per garantirne il corretto funzionamento.

Keystone-SDA

03.11.2025, 07:11

03.11.2025, 08:06

Le dichiarazioni di Wright sono arrivate quattro giorni dopo che Trump aveva ordinato al Pentagono di riprendere i test nucleari «su base di parità» con gli altri Paesi, sollevando lo spettro di un ritorno ai peggiori giorni della Guerra Fredda. «Penso che i test di cui stiamo parlando in questo momento siano test di sistema», ha spiegato Wright in un'intervista a Fox News.

«Queste non sono esplosioni nucleari. Sono quelle che chiamiamo esplosioni non critiche», ha proseguito. Wright ha affermato che gli americani in luoghi come il Nevada, dove gli Stati Uniti hanno un sito di test nucleari più grande dello stato del Rhode Island, non dovrebbero aspettarsi di vedere una nube a fungo.

Piuttosto, ha proseguito Wright, l'amministrazione testerà «tutte le altre parti di un'arma nucleare» per garantire che possano innescare un'esplosione. «I test che faremo riguardano nuovi sistemi», ha aggiunto, reiterando che si tratterà di «esplosioni non nucleari. Si tratta solo di sviluppare questi sistemi sofisticati in modo che le nostre armi nucleari sostitutive siano ancora migliori di quelle precedenti», ha concluso.

Test «anche in Russia e Cina»

«La Russia ha annunciato che testerà armi nucleari, la Corea del Nord lo fa costantemente, anche la Cina lo fa, ma non ne parlano mentre noi sì perché siamo una società aperta», ha dichiarato dal canto suo il presidente degli Stati Unitit Donald Trump in una intervista al programma «60 Minutes» dell'emittente Csb, rispondendo così ad una domanda sulla sua decisione di riprendere i test nucleari «come altri Paesi» e all'obiezione della conduttrice che solo Pyongyang risulta fare test nucleari. Il tycoon ha ribadito però che il suo obiettivo è la denuclearizzazione.

