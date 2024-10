Blinken e Safadi oggi a Londra. Keystone

Israele deve «cessare la pulizia etnica» ai danni dei palestinesi nei territori occupati. Lo ha affermato oggi il ministro degli Esteri della Giordania, Ayman Safadi.

SDA

Safadi, sollecitando indirettamente Washington a fare di più per fermare l'azione militare israeliana nella Striscia di Gaza e nella regione, si è espresso nell'ambito di un incontro a Londra con il segretario di Stato americano Antony Blinken, reduce da una missione nello Stato ebraico, in Arabia Saudita e in Qatar.

Nella capitale britannica, Blinken incontra anche il premier libanese Najib Mikati e il ministro degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti, Abdullah bin Zayed, assieme al padrone di casa, il ministro degli Esteri britannico David Lammy.

Denunciando la catastrofe umanitaria nel nord della Striscia, Safadi ha detto: «Vediamo in corso una pulizia etnica e questa deve cessare». Dal canto suo, parlando in generale del conflitto, Blinken ha affermato che una soluzione «diplomatica» per il Libano è «davvero urgente».

SDA