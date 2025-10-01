Navi verso GazaIl ministro Israele alla Flotilla: «Non è tardi, consegnate gli aiuti»
SDA
1.10.2025 - 15:36
«Da ogni parte si levano voci che chiedono di fermare questa provocazione di Hamas-Sumud. Non è troppo tardi. Vi preghiamo di consegnare qualsiasi aiuto in vostro possesso in modo pacifico».
È l'appello lanciato dal ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa'ar alla Flotilla dopo quello congiunto di Grecia e Italia affinché accettino un compromesso e consegnino gli aiuti per la distribuzione tramite la Chiesa e lo facciano «attraverso il porto di Cipro, la marina di Ashkelon o qualsiasi altro porto della zona verso Gaza».