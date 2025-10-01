  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Navi verso Gaza Il ministro Israele alla Flotilla: «Non è tardi, consegnate gli aiuti»

SDA

1.10.2025 - 15:36

Il ministro degli esteri israeliano Gideon Sa'ar
Il ministro degli esteri israeliano Gideon Sa'ar
Keystone

«Da ogni parte si levano voci che chiedono di fermare questa provocazione di Hamas-Sumud. Non è troppo tardi. Vi preghiamo di consegnare qualsiasi aiuto in vostro possesso in modo pacifico».

Keystone-SDA

01.10.2025, 15:36

01.10.2025, 15:44

È l'appello lanciato dal ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa'ar alla Flotilla dopo quello congiunto di Grecia e Italia affinché accettino un compromesso e consegnino gli aiuti per la distribuzione tramite la Chiesa e lo facciano «attraverso il porto di Cipro, la marina di Ashkelon o qualsiasi altro porto della zona verso Gaza».

I più letti

Lara Gut-Behrami: «Se fossi stata sola avrei smesso di sciare da molto tempo»
Momento da brivido al lago di Oeschinen: influencer attaccata da una mucca
Forte aumento di patrimoni amministrati per la banca cantonale di Zurigo
Ecco le novità e i cambiamenti in vigore in Svizzera a partire da ottobre
L'influencer Michelle Comi, tra dolore e gioia, annuncia: «Diventerò mamma»

Altre notizie

E ora che succede?. Israele blocca la Flotilla, fermati gli attivisti. Il DFAE: «Ogni intervento deve rispettare il principio di proporzionalità»

E ora che succede?Israele blocca la Flotilla, fermati gli attivisti. Il DFAE: «Ogni intervento deve rispettare il principio di proporzionalità»

Esplosioni e lettere minatorie. Torna la quiete all'Oktoberfest, ecco quello che è successo a Monaco di Baviera

Esplosioni e lettere minatorieTorna la quiete all'Oktoberfest, ecco quello che è successo a Monaco di Baviera

Vertice informale in Danimarca. L'Ue si prepara alla guerra ibrida, ma sui droni è divisa: ecco di cos'hanno discusso gli Stati membri

Vertice informale in DanimarcaL'Ue si prepara alla guerra ibrida, ma sui droni è divisa: ecco di cos'hanno discusso gli Stati membri