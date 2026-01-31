USAMinneapolis: un giudice ha disposto il rilascio di Don Lemon
Don Lemon, l'ex giornalista di Cnn, è stato rilasciato. Un giudice di Los Angeles ha infatti disposto che venisse fatto uscire dal carcere senza alcun pagamento ma sulla base del suo riconoscimento personale.
Lemon, arrestato per le proteste in una chiesa di Minneapolis, non deve consegnare il suo passaporto ma deve chiedere l'autorizzazione per poter viaggiare fuori da Paese.