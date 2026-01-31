  1. Clienti privati
USA Minneapolis: un giudice ha disposto il rilascio di Don Lemon

SDA

31.1.2026 - 11:00

Il giornalista americano Don Lemon
Il giornalista americano Don Lemon
Keystone

Don Lemon, l'ex giornalista di Cnn, è stato rilasciato. Un giudice di Los Angeles ha infatti disposto che venisse fatto uscire dal carcere senza alcun pagamento ma sulla base del suo riconoscimento personale.

Keystone-SDA

31.01.2026, 11:00

31.01.2026, 11:03

Lemon, arrestato per le proteste in una chiesa di Minneapolis, non deve consegnare il suo passaporto ma deve chiedere l'autorizzazione per poter viaggiare fuori da Paese.

