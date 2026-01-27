  1. Clienti privati
Minneapolis Arrestate 26 persone che protestavano davanti all'hotel di Bovino

SDA

27.1.2026 - 09:19

Sempre alta tensione a Minneapolis
Sempre alta tensione a Minneapolis
Keystone

Circa 26 persone sono state arrestate nella serata americana di ieri durante una protesta fuori da un hotel nella periferia delle Twin Cities, l'area metropolitana di Minneapolis-Saint Paul, dove ritenevano fosse alloggiato Gregory Bovino, capo del Border Patrol.

SDA

27.01.2026, 09:19

27.01.2026, 09:27

Lo ha riferito la polizia alla Cnn.

Un video dell'Associated Press ha mostrato decine di manifestanti riuniti allo SpringHill Suites di Maple Grove. I manifestanti hanno usato pentole, padelle e utensili da cucina per fare rumore fuori dall'edificio.

«La situazione è degenerata quando alcuni individui tra la folla hanno commesso atti illegali», ha dichiarato il dipartimento di polizia di Maple Grove in un comunicato su Facebook. «Sono stati causati danni alla proprietà e sono stati lanciati oggetti contro gli agenti».

La polizia ha emesso un ordine di dispersione e «coloro che non hanno ottemperato agli ordini legittimi o hanno commesso reati sono stati arrestati», si legge nella dichiarazione.

