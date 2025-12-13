Tra i prigionieri liberati anche il premio Nobel per la pace Ales Bialiatski (foto d'archivio) Keystone

Il regime bielorusso ha liberato 123 prigionieri, inclusa una delle leader dell'opposizione Maria Kolesnikova ed il Nobel per la pace Ales Bialiatski.

Keystone-SDA SDA

Lo hanno reso noto i media di stato e la notizia è stata confermata da gruppi di attivisti per i diritti umani.

In precedenza un inviato statunitense aveva dichiarato che Washington avrebbe revocato le sanzioni sul potassio bielorusso.

La Bielorussia ha liberato anche il leader dell'opposizione Viktor Babariko.

Liberati anche degli ucraini

Ci sono anche 5 cittadini ucraini tra le 123 persone rilasciata dalle autorità. Lo ha reso noto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, lodando gli «sforzi congiunti con gli Stati Uniti».

«Grazie al ruolo attivo degli Stati Uniti e alla collaborazione delle nostre agenzie di intelligence, circa un centinaio di persone vengono ora rilasciate, tra cui cinque ucraini», ha sottolineato Zelensky su Telegram, come riportano i media ucraini.

Allo stesso tempo, ha incaricato i servizi di massimizzare gli sforzi sul fronte russo, in modo che il rilascio dei prigionieri di guerra ucraini potesse avvenire entro il nuovo anno.