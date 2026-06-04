Un miracolo sull'Everest: una guida nepalese di 30 anni è stata ritrovata viva giovedì sulle pendici della vetta più alta del mondo (8849 m), sei giorni dopo che era stata data per dispersa e creduta morta. Lo hanno riferito i soccorritori.

Uno scalatore nepalese è stato ritrovato vivo dopo sei giorni sull'Everest (Foto prétexte). ATS

Keystone-SDA ATS

«È stato trovato questa mattina mentre strisciava verso il campo base» da una squadra del Sagarmatha Pollution Control Committee, il gruppo che si occupa dello smaltimento dei rifiuti lasciati dagli alpinisti, ha dichiarato all'AFP Pemba Sherpa, della 8K Expeditions, la società di soccorso.

«Un elicottero lo ha prelevato e portato in un ospedale di Kathmandu», ha proseguito, senza fornire alcun dettaglio sullo stato di salute del miracolato.

«Si è seduto per prendersi una pausa, poi ...»

Hillary Dawa Sherpa, alpinista esperto, aveva raggiunto il «tetto del mondo» il 29 marzo in compagnia dell'alpinista britannico Chris Thrall. Il suo compagno di cordata ha perso le sue tracce il giorno successivo, mentre scendevano dal campo 4 al campo 3. «Si è seduto per prendersi una pausa».

«Si è seduto per fare una pausa con lo zaino in spalla (...) Mi sono girato e gli ho chiesto 'Hillary, stai bene fratello?'» ha raccontato Chris Thrall in un video messaggio postato quando pensava di averlo perso.

«Mi ha risposto 'sì, sì, sto bene Chris, per favore vai, vai'».

Perché non è tornato indietro a cercarlo?

Il britannico, che ha descritto la loro scalata come più lunga del previsto, ha spiegato di aver poi incrociato un alpinista polacco in difficoltà.

«Sarei dovuto tornare indietro da Hillary, che supponevo stesse per rimettersi in cammino per scendere, come aveva fatto centinaia di volte? Oppure aiutare l'altro alpinista, senza ossigeno, con le dita congelate e ovviamente non lontano dall'ipotermia», ha raccontato.

La loro scalata è stata una delle ultime della stagione primaverile, che ha visto più di mille scalatori raggiungere la vetta, un record assoluto secondo il Dipartimento del Turismo del Nepal.

Cinque alpinisti - due indiani e tre nepalesi - sono già morti quest'anno sulle pendici dell'Everest.

A titolo di paragone, 18 persone hanno perso la vita nel 2023, la stagione più letale mai registrata.