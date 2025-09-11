  1. Clienti privati
Sola con due bambini Miss Arizona, podcaster, mamma: ecco chi è Erika, la vedova di Charlie Kirk

Sven Ziegler

11.9.2025

Dopo l'attentato mortale all'attivista statunitense Charlie Kirk, la sua famiglia è ora al centro dell'attenzione. La moglie Erika, un tempo Miss Arizona, lo descrive come un combattente senza paura e come «il cuore della gioventù». Insieme hanno avuto due figli.

,

Agence France-Presse, Redazione blue News

11.09.2025, 11:56

11.09.2025, 11:58

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Charlie Kirk è stato ucciso durante un evento pubblico alla Utah Valley University. Lascia la moglie e due figli.
  • La vedova Erika Frantzve Kirk è un'ex Miss Arizona e un'imprenditrice digitale.
  • La donna ha sempre celebrato il marito sui social media con parole emozionanti e video in famiglia.
Mostra di più

Lo shock per l'omicidio di Charlie Kirk continua ad essere grande negli Stati Uniti. Oltre alle reazioni politiche, l'attenzione è ora rivolta alla sua famiglia: il 31enne confidente di Donald Trump lascia la moglie Erika e due figli piccoli.

Erika Frantzve Kirk, 36 anni, è stata Miss Arizona nel 2012. In seguito ha fatto carriera come modella, giocatrice di basket nella squadra del college e presentatrice di podcast.

Sul suo sito web, si descrive come una «filantropa multidimensionale» e «leader di un ministero» impegnata nei valori cristiani. Ha anche fondato il marchio di moda Proclaim, che unisce la fede alla moda.

Durante un comizio pubblico. Ucciso in un attentato Charlie Kirk, influencer e attivista di destra, la voce Maga tra i giovani

Durante un comizio pubblicoUcciso in un attentato Charlie Kirk, influencer e attivista di destra, la voce Maga tra i giovani

Una coppia in vista

Charlie ed Erika si sono sposati nel 2021 e insieme hanno avuto una figlia (3) e un figlio (1). Lei documenta regolarmente la vita di famiglia sui social media: filmati teneri del papà che gioca con i bambini o piccoli momenti quotidiani, come l'acquisto di sandali viola per la bimba.

«Mio marito Charlie è una forza», ha scritto in un video che ha condiviso con i suoi oltre 500'000 follower. «È coraggioso quando il mondo chiede silenzio, è impavido quando gli altri si tirano indietro».

Dolore e solidarietà pubblica

Il presidente degli Stati Uniti ha ordinato una bandiera di lutto dopo la morte di Kirk e ha parlato di un «patriota leggendario».

Melania Trump ha dedicato un post sui social media proprio ai figli e alla vedova. «I nostri pensieri sono con Erika e i due piccoli», ha scritto.

Erika stessa ha sottolineato in una delle sue ultime dichiarazioni pubbliche: «Soprattutto, apprezzo il mio ruolo di moglie di Charlie e di madre dei nostri figli».

La famiglia si sta ora ritirando dall'attenzione pubblica.

Ma negli Stati Uniti conservatori, Erika è già vista come una voce potenziale che potrebbe contribuire a plasmare l'eredità del marito.

Ucciso a 31 anni. «L'aborto è l'Olocausto del nostro tempo». Ecco chi era Charlie Kirk, araldo del trumpismo tra i giovani americani

Ucciso a 31 anni«L'aborto è l'Olocausto del nostro tempo». Ecco chi era Charlie Kirk, araldo del trumpismo tra i giovani americani

