Fiamme a Kiev provocate da un missile russo Keystone

Tre persone sono rimaste ferite stanotte in un attacco russo con missili e droni nella regione di Kiev, rendono noto funzionari locali citati dai media ucraini.

Keystone-SDA SDA

L'Aeronautica militare di Kiev ha riferito che le forze di Mosca hanno lanciato una raffica di missili – tra cui gli ipersonici Kinzhal – e decine di droni verso le città alla periferia della capitale ucraina.

Il governatore regionale Mykola Kalashnyk ha riferito che un uomo di 42 anni è rimasto ferito da schegge nella città di Fastiv, circa 60 chilometri a sudovest di Kiev. L'autorità ferroviaria ucraina ha affermato che la Russia ha effettuato un «massiccio bombardamento sulle infrastrutture» a Fastiv.

Kalashnyk ha aggiunto che due donne di 40 anni e 46 anni sono rimaste ferite nel distretto di Vyshhorodskyi, appena a nord di Kiev.