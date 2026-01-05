Nella notte sono proseguiti i lanci di missili russi sulla regione di Kiev Keystone

Almeno due persone sono morte tra Kiev e le aree circostanti la capitale ucraina in attacchi russi avvenuti stanotte, secondo quanto riferito dalle autorità locali dopo che l'esercito aveva avvertito che l'intero Paese era sotto minaccia missilistica.

Keystone-SDA SDA

Nella capitale «una persona è morta nell'attacco», ha dichiarato il capo dell'amministrazione militare locale Tymur Tkachenko su Telegram, aggiungendo che che una struttura medica è stata colpita. Nelle aree circostanti i bombardamenti hanno colpito diverse abitazioni e «infrastrutture critiche», uccidendo un uomo nella città di Fastiv, secondo il capo dell'amministrazione militare regionale Mykola Kalachnyk.

«Tutta l'Ucraina è sotto minaccia missilistica», aveva precedentemente avvertito l'aeronautica militare ucraina su Telegram. Questi attacchi si verificano alla vigilia di un incontro a Parigi dei paesi alleati di Kiev per cercare di progredire verso una risoluzione del conflitto più sanguinoso in Europa dalla Seconda guerra mondiale.

Dal canto suo, ieri il falco del Cremlino Dmitry Medvedev ha approfittato del blitz a Caracas per provocare Volodymyr Zelensky: «Potrebbe fare la fine di Maduro, avendo gli yankees creato un precedente simile». Oggi, intanto, si terrà nuova riunione dei capi di Stato maggiore dei Paesi alleati di Kiev per discutere delle garanzie di sicurezza per l'Ucraina. Domani si riunirà anche la coalizione dei volenterosi a Parigi, con la premier italiana Giorgia Meloni.