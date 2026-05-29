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Caldo estremo Misurati ben 53 gradi in una classe francese: gli alunni svengono e vomitano

Sven Ziegler

29.5.2026

Un grave incidente si è verificato in una scuola.
Un grave incidente si è verificato in una scuola.
Armin Weigel/dpa

L'ondata di caldo in Francia ha conseguenze drammatiche: in una scuola elementare nel sud-ovest del Paese, la temperatura nell'edificio è salita addirittura fino ai 53 gradi. Diversi bambini hanno vomitato e uno è anche svenuto. Le lezioni sono state cancellate.

Sven Ziegler

29.05.2026, 15:55

29.05.2026, 16:05

Hai fretta? blue News riassume per te

  • In una scuola elementare di Soustons, in Francia, sono state misurate temperature fino a 53 gradi nell'edificio.
  • Diversi bambini hanno vomitato e uno ha perso conoscenza.
  • La città ha cancellato le lezioni pomeridiane e ha dato alle famiglie colpite l'accesso gratuito alla piscina all'aperto.
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L'ondata di caldo estremo in Francia sta portando le scuole sempre più al limite.

La situazione è particolarmente drastica nel comune di Soustons, nel sud-ovest del Paese. In una scuola elementare che dista pochi chilometri dalla frontiera con la Spagna, e che dà sul Golfo di Biscaglia (Oceano Atlantico), sono state misurate temperature fino a 53 gradi.

La causa è un lungo corridoio con un tetto in vetro singolo, che si riscalda notevolmente al sole.

Le conseguenze sono state subito evidenti. Secondo i responsabili, un bambino è svenuto e molti altri hanno vomitato. Di conseguenza, l'autorità locale ha deciso di sospendere le lezioni giovedì e venerdì a partire da mezzogiorno.

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Spruzzatori d'acqua e ingresso gratuito alla piscina

Per sdrammatizzare un po' la situazione, la città ha installato degli spruzzatori d'acqua nel parco giochi. Inoltre, alle famiglie colpite è stato concesso l'ingresso gratuito alla piscina all'aperto locale.

La scuola in questione è stata costruita a metà degli anni '80 ed è frequentata da circa 350 bambini. Sebbene sia prevista una ristrutturazione completa, probabilmente ci vorranno almeno altri due anni.

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La Francia è alle prese con il caldo estremo

L'incidente si è verificato durante un'ondata di caldo eccezionale in Francia. Numerose regioni, tra cui parti dell'ovest del Paese e l'area di Parigi, sono attualmente al secondo livello di allerta per il caldo.

In diverse località sono stati misurati record storici di temperatura per la fine di maggio. Il governo francese ha quindi convocato una riunione di emergenza.

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