Diversi palestinesi camminano dopo aver attraversato dal nord al sud della Striscia di Gaza lungo la strada Salah Al Din nel centro della Striscia. KEYSTONE

Nel tardo pomeriggio erano circa 260 i palestinesi che, rimasti bloccati in Egitto dall'inizio della guerra di Gaza, hanno deciso di fare ritorno nella Striscia, e il loro numero potrebbe aumentare nei prossimi giorni di tregua.

Un piccolo numero tenuto conto che i palestinesi in Egitto sono circa 4 mila. Ma, a parte il ricongiungimento con le famiglie, il loro destino appare quanto mai incerto.

Si tratta, perlopiù, di persone che si trovavano in Egitto per motivi di studio, commercio, lavoro o cure mediche, o che stavano rientrando a casa di ritorno da altri Paesi. Quando i valichi tra Egitto e Gaza sono stati chiusi, il 7 ottobre, hanno dovuto restare oltreconfine.

Il governatorato del Nord Sinai ha assegnato loro degli appartamenti nella città di al-Arish e lì hanno atteso, per quasi 50 giorni, il modo per poter tornare dai propri cari, alcuni rimasti nel frattempo senza casa a causa dei bombardamenti israeliani.

La loro partenza avviene – hanno sottolineato oggi le autorità egiziane – «su loro richiesta, secondo quanto previsto dall'accordo di cessate il fuoco».

Li aspetta una situazione complicata

Ma oltre quel confine li aspetta una situazione complicata. L'esercito israeliano, fin dal raggiungimento dell'accordo sulla tregua, ha ribadito che non sarà permesso il ritorno degli sfollati palestinesi dal sud al nord della Striscia.

Sembra che questa mattina funzionari palestinesi abbiano diffuso una voce contraria e l'esercito ha lanciato dei volantini in arabo dal cielo per riaffermare il divieto. Ne hanno fatto le spese alcuni palestinesi nel tentativo di spostarsi a nord. Nonostante la tregua, resta severamente vietato spostarsi nella parte settentrionale della Striscia.

L'Egitto ha ribadito, pur prodigandosi in una grande mole di aiuti a fronte di una situazione economica interna non brillante, di essere contrario ad ogni tentativo di sfollamento forzato. Il presidente Al-Sisi ha chiesto alla comunità internazionale di creare «zone sicure» e strutture per chi ha perso la casa «al centro, nord e sud della Striscia».

«Abbiamo accolto in anni recenti 9 milioni di persone – ha ricordato oggi il presidente egiziano ricevendo il premier spagnolo Sanchez e il belga De Croo Al-Sisi –. Siriani, libici, sudanesi, iracheni, e yemeniti, ma in circostanze molto diverse da quelle della Striscia di Gaza». Stavolta – ha concluso – «non permetteremo né sfollamenti forzati né la liquidazione della causa palestinese».

SDA