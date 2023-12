Il comandante militare Hamas Mohammed Deif in una foto del 2014 Keystone

Un'immagine recente del comandante militare di Hamas Mohammed Deif – che è sopravvissuto a diversi attentati israeliani e che da decenni vive a Gaza in totale clandestinità – è stata adesso recuperata in una delle basi di Hamas dall'esercito israeliano.

In questo modo quest'ultimo potrà adesso riconoscerlo meglio.

Secondo le emittenti televisive locali, che l'hanno pubblicata, l'ultima sua foto nelle mani dell'intelligence di Israele risaliva infatti a 30 anni fa. Non è noto con precisione quando sia stata scattata la nuova fotografia, che mostra un uomo di mezza età, con i capelli brizzolati e privo di un occhio, come conseguenza di uno degli attentati. In quella immagine compare in una zona aperta, malgrado finora Israele pensasse che Deif non abbandonasse i tunnel militari sotto a Gaza per alcuna ragione: nemmeno quando si svolsero i funerali del padre. Da quei tunnel, secondo l'esercito, ha poi progettato in tutti i suoi dettagli l'attacco a sorpresa di Hamas del 7 ottobre.

L'intelligence di Israele, secondo i media, è venuta adesso in possesso anche di un breve filmato in cui Deif appare mentre entra nel proprio ufficio nel rione di Jabalya. Questo video, che finora non e' stato divulgato, lo mostra secondo i media mentre cammina sulle proprie gambe (una delle quali, viene affermato, potrebbe essere in realtà una protesi) e si siede dietro ad una scrivania senza necessitare l'aiuto delle guardie del corpo. In questo modo è stata cosi' smentita una voce ricorrente finora secondo cui in seguito ad un attentato del 2014 era rimasto gravemente menomato e costretto a spostarsi su una sedia a rotelle.

SDA