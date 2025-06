Il direttore generale dell'Aiea Rafael Mariano Grossi Keystone

Il direttore generale dell'Aiea Rafael Grossi ha detto che l'agenzia nucleare delle Nazioni Unite «può garantire, attraverso un sistema di ispezioni inconfutabili, che in Iran non verranno sviluppate armi nucleari».

Keystone-SDA SDA

Le ispezioni, ha aggiunto parlando al Consiglio di Sicurezza Onu sul conflitto tra Israele e Iran , «possono costituire la base di un accordo di lunga durata che porti la pace ed eviti una crisi nucleare in Medio Oriente. Questa opportunità non dovrebbe essere persa, l'alternativa sarebbe un conflitto prolungato e una minaccia incombente di proliferazione nucleare che, pur provenendo dal Medio Oriente, eroderebbe di fatto il Trattato di non proliferazione».