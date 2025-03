L'accoglienza di Hamas ai palestinesi liberati dallo Stato ebraico nei precedenti scambi con ostaggi israeliani Keystone

Hamas ha minacciato di restituire gli ostaggi nelle bare se Israele cercherà di liberarli con la forza.

Hamas ha dichiarato in un comunicato che «sta facendo tutto il possibile per mantenere in vita gli ostaggi, ma i bombardamenti israeliani casuali stanno mettendo in pericolo le loro vite». «Ogni volta che l'Idf tenta di recuperare i suoi rapiti con la forza, finisce per riportarli indietro dentro le bare», ha aggiunto.

Intanto, centinaia di persone partecipano a una manifestazione promossa dalle università in via Gaza a Gerusalemme, nei pressi della residenza privata del primo ministro Benjamin Netanyahu. Anche membri del corpo docente dell'Università di Tel Aviv si sono uniti alla protesta.