Del fumo sale sopra l'ospedale Al-Shifa a Gaza City. Keystone

L'ala militare di Hamas ha affermato di aver perso i contatti con due ostaggi a Gaza City, Matan Angrest e Omri Miran, a causa delle operazioni militari israeliane nei quartieri di Sabra e Tal al-Hawa a Gaza City.

«La vita dei due prigionieri è in serio pericolo», ha dichiarato la fazione palestinese su Telegram, chiedendo a Israele di ritirarsi immediatamente a sud dell'autostrada 8 e di interrompere gli attacchi aerei per 24 ore a partire dalle 18 di oggi, in modo da poter soccorrere i due rapiti. Lo riporta al Jazeera.

Dal canto suo, il presidente statunitense Donald Trump si è espresso così su Truth alla vigilia dell'incontro con Benjamin Netanyahu alla Casa Bianca domani. «Abbiamo una enorme opportunità di grandezza in Medio Oriente. Tutti sono a bordo per qualcosa di speciale, per la prima volta in assoluto. lo realizzeremo!!!».

Intanto, il parroco della chiesa della Sacra Famiglia a Gaza, padre Gabriel Romanelli, ha commentato in questo modo il piano di Donald Trump. «Sarà il principio della fine? Speriamo di sì ma come tante volte ho detto la gente qui non ci crede, non nelle cose della guerra perché hanno sofferto e soffrono moltissimo, sono state date troppe false speranze».

«Veramente noi speriamo con tutta l'anima però la gente qui non è molto entusiasmata da queste notizie – fa sapere il sacerdote -, siamo nella guerra, tra i bombardamenti sempre più vicini, con il fumo della polvere nell'aria che non fa respirare e continua l'esodo massiccio verso Sud».