Medio Oriente L'esercito israeliano ordina evacuazioni nel sud Libano: «Attacchi imminenti»

SDA

6.11.2025 - 14:39

Attacchi israeliani contro gli Hezbollah libanesi sarebbero imminenti (immagine d'archivio)
Keystone

L'Idf ha avvertito i residenti di due villaggi del sud del Libano, Taybeh e Tayr Debba, di imminenti attacchi contro «le infrastrutture militari terroristiche di Hezbollah» per contrastare i tentativi della milizia libanese di «ricostruire le sue attività nella zona».

Keystone-SDA

06.11.2025, 14:39

06.11.2025, 15:09

L'avviso, pubblicato dal portavoce militare in lingua araba e corredato di mappe, invita i residenti degli edifici segnalati «utilizzati da Hezbollah» ad «evacuarli immediatamente e allontanarsi di almeno 500 metri» per evitare rischi alla propria sicurezza.

