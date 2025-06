Israele attacca l'Iran, in risposta in serata arriva una raffica di missili da Teheran

Medio Oriente: Israele attacca i siti nucleari in Iran Durante la notte Israele ha lanciato una serie di raid in Iran contro impianti nucleari e militari e fabbriche di missili balistici. Immagine: KEYSTONE Il capo del corpo d'élite delle Guardie Rivoluzionarie Hossein Salami è stato ucciso così come il capo di stato maggiore dell'esercito Mohamamd Bagheri. Immagine: KEYSTONE La repubblica islamica ha preannunciato una risposta severa, accusando anche gli Stati Uniti di un aiuto diretto. Immagine: KEYSTONE Dal canto loro gli USA dichiarano di non essere coinvolti, anche se Donald Trump ha affermato che era a conoscenza del piano d'attacco del collega Benjamin Netanyahu. Immagine: KEYSTONE L'Iran afferma che l'attacco israeliano è una «dichiarazione di guerra». Immagine: KEYSTONE Medio Oriente: Israele attacca i siti nucleari in Iran Durante la notte Israele ha lanciato una serie di raid in Iran contro impianti nucleari e militari e fabbriche di missili balistici. Immagine: KEYSTONE Il capo del corpo d'élite delle Guardie Rivoluzionarie Hossein Salami è stato ucciso così come il capo di stato maggiore dell'esercito Mohamamd Bagheri. Immagine: KEYSTONE La repubblica islamica ha preannunciato una risposta severa, accusando anche gli Stati Uniti di un aiuto diretto. Immagine: KEYSTONE Dal canto loro gli USA dichiarano di non essere coinvolti, anche se Donald Trump ha affermato che era a conoscenza del piano d'attacco del collega Benjamin Netanyahu. Immagine: KEYSTONE L'Iran afferma che l'attacco israeliano è una «dichiarazione di guerra». Immagine: KEYSTONE

È guerra tra Israele e Iran. Alle 3 di notte di venerdì l'aeronautica israeliana ha preso il controllo dei cieli iraniani, colpendo siti militari e nucleari, decapitandone i vertici, e uccidendo decine di civili.

Dopo una giornata di minacce, in serata il regime degli ayatollah ha risposto con il lancio di almeno 150 missili balistici, alcuni dei quali hanno bucato la proverbiale difesa aerea israeliana: esplosioni, incendi e feriti lievi si sono registrati a Tel Aviv e a Gerusalemme mentre risuonavano le sirene, con la popolazione chiusa nei rifugi.

Teheran ha poi rivendicato di aver abbattuto due jet israeliani e di aver «catturato una pilota donna», notizia smentita poi da Israele.

I caccia di Tsahal hanno bombardato ininterrottamente «oltre 200 obiettivi», tra siti nucleari, lanciamissili e droni, infrastrutture militari strategiche della Repubblica islamica.

L'articolato comando militare iraniano è stato letteralmente decimato, così come la squadra di scienziati nucleari che ha guidato la corsa alla bomba atomica.

L'attacco preventivo annunciato nel cuore della notte dal ministro della Difesa Israel Katz ha ottenuto risultati attesi da decenni, ma con un prezzo da pagare: «Il regime sionista avrà un destino amaro e doloroso, con conseguenze gravi e distruttive. Apriremo le porte dell'inferno», ha minacciato il nuovo comandante delle Guardie Rivoluzionarie Mohammad Pakpour, nominato poco dopo dopo l'uccisione del potente predecessore Hossein Salami.

In serata l'allerta massima per un attacco dall'Iran

Il premier israeliano Benyamin Netanyahu aveva dichiarato di aspettarsi «diverse ondate di attacchi iraniani». La prima, con un centinaio di droni, è stata fermata dai sistemi di difesa che li hanno abbattuti prima che entrassero nello spazio aereo israeliano.

Poi in serata l'allerta massima per un attacco dall'Iran – l'operazione «Vera Promessa 3» – comunicata dall'esercito è arrivata sui telefoni cellulari di tutte le persone che si trovano nel territorio del Paese, preludio ad almeno tre ondate di missili balistici dall'Iran.

L'operazione israeliana alla vigilia del sesto round di colloqui tra USA e Iran

L'operazione israeliana, denominata «Leone Nascente», arriva alla vigilia del sesto round di colloqui tra Usa e Iran, previsto in Oman domenica, subito annullato.

«L'azione militare di Israele contro l'Iran è stata eccellente», ha commentato Donald Trump. «Abbiamo dato a Teheran una chance e non l'ha colta. Sono stati colpiti molto duramente», ha detto il presidente americano, indicando che ci saranno «molti altri attacchi».

Tuttavia, il commander in chief ha deciso di lasciare ancora una porta aperta alla Repubblica islamica: «Due mesi fa ha dato all'Iran un ultimatum di 60 giorni per fare un accordo. Oggi è il giorno 61. Ora hanno, forse, una seconda possibilità», ha scritto su Truth.

E ha ribadito: l'Iran «non può avere una bomba nucleare, speriamo di tornare al tavolo delle trattative». Il presidente ha poi aggiunto che era stato informato dell'attacco da Gerusalemme.

«Stavano cercando di fabbricare 300 missili balistici al mese»

Il premier israeliano ha invece affidato a un video il messaggio ai cittadini per spiegare la decisione di attaccare: «Stavano cercando di accelerare la produzione e fabbricare 300 missili balistici al mese, pari a 10'000 missili in tre anni, 20'000 in sei, ognuno con una tonnellata di esplosivo. È come far cadere autobus carichi di esplosivo sulle città israeliane: anche questa è una minaccia esistenziale», ha detto.

Ma oggi a far cadere tonnellate di esplosivo sono stati i caccia dell'Idf colpendo a più riprese l'impianto di arricchimento dell'uranio di Natanz, quello di Fordow, e il sito di Isfahan.

Secondo funzionari della difesa i danni sono ingenti, ma Teheran sminuisce: «Solo in superficie e non ci sono vittime».