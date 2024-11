Il nuovo ministro della difesa dello Stato ebraico Israel Katz Keystone

Al Ministero degli Esteri di Gerusalemme si è tenuta la cerimonia di insediamento di Gideo Sa'ar che sostituisce Israel Katz, il quale ha preso il posto di Yoav Gallant alla difesa dopo il licenziamento della scorsa settimana.

SDA

«Hamas è stata sconfitta dal punto di vista organizzativo anche se a Gaza continuano ad esserci più terrorismo e guerriglia. Abbiamo sconfitto Hezbollah e l'eliminazione di Nasrallah è stato il momento clou», ha dichiarato Katz al passaggio di consegne con il collega.

I media israeliani hanno sollevato la questione se Sa'ar accetterà la realtà in cui il politico, che di fatto gestisce le relazioni con Washington, è un ministro molto vicino al premier, Ron Dermer: il ministro degli Esteri uscente Katz infatti si era tenuto lontano dall'arena americana, e al momento non è ancora chiaro quale sarà il ruolo di Sa'ar in questo contesto

Il capo dello staff del premier israeliano Tzachi Braverman minaccia azioni legali contro l'emittente pubblica Kan se non rimuoverà una notizia in cui afferma che ha ricattato un ufficiale delle Idf per alterare i verbali di riunioni in tempo di guerra, minacciandolo con una registrazione video sensibile.

L'ufficio del primo ministro ha pubblicato una lettera al giornalista politico di Kan Michael Shemesh e al direttore generale di Kan Golan Yochpaz da parte dell'avvocato di Braverman, Oriel Nizri, in cui chiede scuse immediate e la ritrattazione dell'articolo, oltre a un risarcimento danni di 26'670 dollari. La lettera definisce la notizia di Kan «fake news e grave calunnia, insieme a un selvaggio incitamento in tempo di guerra».

SDA