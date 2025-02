Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sda

In un'intervista rilasciata a Channel 14, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che l'Arabia Saudita ha abbastanza territorio per fornire uno Stato ai palestinesi.

«I sauditi possono creare uno Stato palestinese in Arabia Saudita, hanno molta terra laggiù», ha affermato. Lo riporta il Jerusalem post.

Sulla possibilità di uno Stato palestinese come condizione per la normalizzazione, Netanyahu ha affermato che non avrebbe stipulato «un accordo che metta in pericolo lo Stato di Israele».

«Dopo il 7 ottobre? – ha detto Netanyahu – Sai cos'è? C'era uno Stato palestinese, si chiamava Gaza. Gaza, guidata da Hamas, era uno Stato della Palestina, e guarda cosa abbiamo ottenuto: il più grande massacro dall'Olocausto», ha detto il primo ministro.

L'unica soluzione duratura è quella a due Stati

Dal canto suo, il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi ha promosso una intensificazione dei contatti tra ministri degli Esteri dei Paesi arabi per ribadire e difendere le note posizioni rispetto alla situazione a Gaza e il piano proposto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump: nessuna deportazione dei palestinesi fuori dalle loro terre e unica soluzione duratura quella a due Stati. Lo riporta su FB il ministero degli Esteri egiziano riferendo di intensi contatti telefonici avuti nella giornata di oggi dopo la riunione della settimana scorsa.

«Nell'ambito del coordinamento delle posizioni arabe e della consultazione sugli aggiornamenti della questione palestinese e sulle situazioni catastrofiche nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania – si legge nella nota – il ministro degli Esteri egiziano Abdul Atty ha avuto intense comunicazioni nelle scorse ore nell'ambito delle istruzioni del Presidente della Repubblica con un certo numero di suoi omologhi arabi, di Arabia Saudita, Emirati, Kuwait, Sultanato dell'Oman, Bahrein, Giordania, Iraq, Algeria, Tunisia, Mauritania e Sudan».

«Una palese violazione del diritto internazionale»

Nel corso dei contatti è stata «sottolineata la stabilità della posizione araba nei confronti della questione palestinese, che respinge qualsiasi misura volta all'evacuazione del popolo palestinese dalle sue terre», «alla luce del fatto che queste percezioni e idee rappresentano una palese violazione del diritto internazionale».

Èstata ribadita poi «all'unanimità la necessità di cercare una soluzione politica duratura e giusta alla questione palestinese attraverso l'unica via pratica, ovvero la creazione di uno Stato palestinese indipendente sulle linee del 4 giugno 1967 e della sua capitale Gerusalemme Est, secondo le norme giuridiche internazionali».

Nella nota si sollecita infine «l'attuazione degli aiuti umanitari a ritmo accelerato e degli sforzi per andare avanti con progetti, programmi di ripresa e ricostruzione, senza che i palestinesi lascino Gaza».