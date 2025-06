il nuovo Comandante delle Guardie Rivoluzionarie, Mohammad Pakpour qui nella foto accanto al presidente iraniano Masoud Pezeshkian Keystone

«Il regime sionista criminale e illegittimo avrà un destino amaro e doloroso, con conseguenze gravi e distruttive», ha dichiarato il nuovo Comandante delle Guardie Rivoluzionarie, Mohammad Pakpour, citato da Tasnim.

Keystone-SDA SDA

Pakpour ha aggiunto: «apriremo le porte dell'inferno a Israele. Il crimine di Israele nell'attaccare l'Iran non rimarrà senza risposta».

Dal canto suo, l'ambasciatore israeliano all'Onu, Danny Danon, ha detto che «la decisione di agire la scorsa notte non è stata presa con leggerezza, abbiamo agito per proteggere i nostri cittadini. Le parole vuote non fermeranno l'Iran, Israele lo farà».

«Non sapremo quanto durerà l'operazione, continueremo ad agire fino a che la minaccia non sarà eliminata», ha aggiunto, definendo gli attacchi a Teheran «un'azione calcolata e necessaria basata su chiare informazioni di intelligence e in risposta ad una minaccia esistenziale».

Intanto, la conferenza delle Nazioni Unite co-presieduta da Francia e Arabia Saudita in programma dal 17 al 20 giugno a New York, volta a promuovere una soluzione a due Stati tra Israele e Palestina, è stata rinviata a seguito dell'attacco militare di Israele all'Iran. Lo hanno detto due fonti diplomatiche al National. Nei giorni scorsi l'amministrazione Trump aveva scoraggiato i governi di tutto il mondo dal partecipare all'iniziativa, minacciando conseguenze.