Razzi lanciati dal Libano hanno fatto scattare le sirene d'allarme in numerose località del centro di Israele dopo le 16, un'ora in meno in Svizzera.

Le forze di difesa israeliane (Idf) hanno detto di aver intercettato un razzo, le esplosioni si sono sentite in tutta l'area centrale del Paese. Hezbollah ha sparato razzi a lungo raggio su Israele anche in mattinata, nel 40esimo giorno dall'omicidio del leader del gruppo Hassan Nasrallah a Beirut.

In precedenza, le sirene d'allarme sono scattate nel centro di Tel Aviv, come ha constatato l'agenzia di stampa italiana ANSA sul posto. Le forze di difesa israeliane ha reso noto che alcuni razzi sono stati lanciati dal Libano verso numerose aree del centro dello Stato ebraico.

Secondo l'Idf, nella giornata Hezbollah ha lanciato su Israele complessivamente 120 razzi.

Intanto, un'ora dopo l'avviso di evacuazione dell'Idf ai civili nel sud di Beirut, raid israeliani vengono segnalati a Dahiye, quartiere sciita roccaforte di Hezbollah nella capitale libanese. Lo riferiscono i media israeliani.

