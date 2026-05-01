La Global Sumud Flotilla alla partenza dal porto di Xiphonia a Augusta, nei pressi di Siracusa in Sicilia. KEYSTONE

I circa 175 attivisti della Global Sumud Flotilla per Gaza, arrestati ieri al largo di Creta dalle forze israeliane in acque internazionali, sono sbarcati oggi in un piccolo porto dell'isola greca nel Mediterraneo orientale. Altri due militanti, ritenuti terroristi, saranno trasferiti in Israele.

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Scortati dalla Guardia costiera greca, gli attivisti, in maggioranza cittadini di paesi europei, sono stati condotti a bordo di quattro autobus nel porto di Atherinolakkos, nel sud-est dell'isola, vicino alla città di Ierapetra.

Secondo i media greci, saranno trasferiti a Candia (Heraklion), capoluogo di Creta. Al contempo, alcune imbarcazioni partecipanti alla flottiglia che non sono state intercettate si stanno dirigendo verso Ierapetra.

Secondo il portavoce del ministero degli Affari esteri israeliano, Oren Marmorstein, «tutti gli attivisti della flottiglia si trovano ora in Grecia, ad eccezione di Saif Abu Keshek e Thiago Avila».

Saif Abu Keshek è «sospettato di appartenenza a un'organizzazione terroristica e Thiago Ávila di attività illegali», ha indicato sul proprio profilo X il ministero degli Affari esteri israeliano, aggiungendo che i due uomini «saranno trasferiti in Israele per essere interrogati».

175 attivisti arrestati al largo di Creta

Nella notte tra mercoledì e giovedì, Israele aveva affermato che 175 attivisti (211 secondo gli organizzatori della flottiglia) a bordo di una ventina di imbarcazioni erano stati arrestati al largo di Creta ed erano in viaggio verso Israele.

Accordo per il rilascio tra Israele e Grecia

Tuttavia, nel tardo pomeriggio di ieri, il ministro degli Affari esteri israeliano, Gideon Saar, aveva dichiarato che, «a seguito di un accordo con il governo greco, i civili trasferiti dalle navi della flottiglia a una nave israeliana sarebbero stati infine sbarcati sulle coste greche».

Le autorità greche «sono in contatto con le autorità consolari» di ciascun attivista «per assicurarne il rientro» nei rispettivi paesi, ha confermato venerdì il ministero degli Affari esteri greco.

«Arresto illegale e pirata»

La sezione greca dell'ONG MarchToGaza, che partecipa alla Flottiglia mondiale Sumud, ha tuttavia denunciato «l'arresto illegale e pirata di centinaia di propri membri da parte delle forze armate israeliane, all'interno della zona greca di ricerca e soccorso a ovest di Creta e a sud del Peloponneso».

«Il governo greco copre un'operazione internazionale di rapimento di cittadini di paesi terzi e acconsente a palesi violazioni del diritto umanitario internazionale e del diritto del mare», ha affermato l'ONG in un comunicato.

Il portavoce del governo greco, Pavlos Marinakis, aveva sottolineato giovedì che l'intercettazione israeliana era avvenuta in acque internazionali a nord-ovest di Creta, dove la Grecia non ha il diritto di intervenire.

La denuncia di governi europei

Diversi governi europei, i cui cittadini figurano tra le persone arrestate, hanno reagito; Roma, in particolare, ne ha chiesto la liberazione, mentre alcuni paesi, tra cui Spagna, Turchia e Pakistan, hanno denunciato «palesi violazioni del diritto internazionale» da parte di Israele.

Abbordate di notte da «motovedette militari»

Durante una conferenza stampa online ieri, gli organizzatori della flottiglia avevano affermato che diverse loro imbarcazioni erano state intercettate in acque internazionali, a una distanza «senza precedenti» da Israele, e che «211 persone erano state rapite».

Gli organizzatori hanno precisato su X che le loro barche sono state abbordate nella notte «da motovedette militari», aggiungendo che gli occupanti hanno «puntato laser e armi d'assalto semiautomatiche» e «ordinato ai partecipanti di radunarsi a prua delle imbarcazioni e di mettersi a quattro zampe».

Secondo viaggio, dopo quello del 2025

Il viaggio di questa nuova Flottiglia mondiale Sumud ("resilienza» in arabo) per la Striscia di Gaza è il secondo dopo quello del 2025 della medesima organizzazione, che aveva attirato l'attenzione mondiale.

Centinaia di attivisti, tra cui la svedese Greta Thunberg e l'ex sindaco di Ginevra Rémy Pagani, erano stati arrestati in mare, trasferiti in Israele e poi espulsi.

Composta inizialmente da più di 50 imbarcazioni, questa flottiglia aveva l'obiettivo, secondo gli organizzatori, di rompere il blocco di Gaza e di portare aiuti umanitari al territorio palestinese, il cui accesso resta ancora ampiamente limitato nonostante un fragile cessate il fuoco tra Israele e il movimento islamista Hamas in vigore da ottobre.