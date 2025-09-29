  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

USA - Israele Trump accoglie Netanyahu alla Casa Bianca

SDA

29.9.2025 - 17:29

Il presidente Usa Donald Trump mentre accoglie il premier israeliano Benjamin Netanyahu
Il presidente Usa Donald Trump mentre accoglie il premier israeliano Benjamin Netanyahu
Keystone

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu è arrivato alla Casa Bianca, accolto da Donald Trump.

Keystone-SDA

29.09.2025, 17:29

29.09.2025, 18:05

I due avranno un incontro nello studio Ovale per discutere il piano Usa per la tregua e il dopoguerra a Gaza. Prevista una conferenza stampa congiunta alle 13.15 (le 19.15 in Svizzera).

«Sono molto fiducioso di raggiungere l'accordo a Gaza», ha detto Trump accogliendo alla Casa Bianca Netanyahu.

Nel frattempo, il Qatar ha informato Washington di essere in grado di persuadere Hamas ad accettare il piano di Trump e a consegnare le armi. Lo hanno riferito fonti americane a Sky News Arabia, dopo la telefonata del presidente con l'emiro qatarino.

Dal canto suo, l'ambasciatore americano all'Onu Mike Waltz, parlando al Consiglio di Sicurezza, ha dichiarato che «la riunione di oggi è l'ennesimo esempio dell'attenzione ossessiva di questo consiglio su Israele. Il presidente Donald Trump, proprio la scorsa settimana, ha detto all'Assemblea Generale Onu che le parole vuote non risolvono le guerre. I fatti sì. Se vogliamo porre fine alla guerra a Gaza, dobbiamo attribuire la responsabilità a chi spetta, ossia all'organizzazione terroristica nota come Hamas. Le Nazioni Unite non hanno ancora designato Hamas come organizzazione terroristica. Tutti noi desideriamo la pace, ma dovremmo essere uniti da un messaggio per Hamas: liberate gli ostaggi ora e ponete fine a questa guerra».

Sul terreno, però, un filmato condiviso sui social media e verificato da Al Jazeera mostra bombe israeliane che colpiscono un quartiere residenziale vicino all'ospedale al-Shifa di Gaza City.

Il video mostra diverse bombe che colpiscono un edificio di sette piani e l'area circostante. Il video cattura poi la devastazione causata dagli attacchi, mostrando edifici e un veicolo distrutti, e strade disseminate di macerie.

I più letti

Presto bisognerà dire addio a Windows 10, cosa fare se hai questo sistema operativo?
Merce del valore di milioni finisce nella spazzatura in Svizzera, ecco perché
Verso il sì di Trump all'invio di missili a lungo raggio per l'Ucraina
Fine delle rendite vedovili a vita: solo fino al 25mo anno di età del figlio più giovane
Ecco il migliore, e il peggiore, comune dove abitare in Svizzera

Altre notizie

L'era Merkel lontana. A 35 anni dalla riunificazione, crisi e venti di guerra in Germania

L'era Merkel lontanaA 35 anni dalla riunificazione, crisi e venti di guerra in Germania

Guerra. Verso il sì di Trump all'invio di missili a lungo raggio per l'Ucraina

GuerraVerso il sì di Trump all'invio di missili a lungo raggio per l'Ucraina

Mentre si aspetta Netanyahu. Un'auto dei servizi segreti si incendia fuori dalla Casa Bianca

Mentre si aspetta NetanyahuUn'auto dei servizi segreti si incendia fuori dalla Casa Bianca