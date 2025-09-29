Il presidente Usa Donald Trump mentre accoglie il premier israeliano Benjamin Netanyahu Keystone

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu è arrivato alla Casa Bianca, accolto da Donald Trump.

Keystone-SDA SDA

I due avranno un incontro nello studio Ovale per discutere il piano Usa per la tregua e il dopoguerra a Gaza. Prevista una conferenza stampa congiunta alle 13.15 (le 19.15 in Svizzera).

«Sono molto fiducioso di raggiungere l'accordo a Gaza», ha detto Trump accogliendo alla Casa Bianca Netanyahu.

Nel frattempo, il Qatar ha informato Washington di essere in grado di persuadere Hamas ad accettare il piano di Trump e a consegnare le armi. Lo hanno riferito fonti americane a Sky News Arabia, dopo la telefonata del presidente con l'emiro qatarino.

Dal canto suo, l'ambasciatore americano all'Onu Mike Waltz, parlando al Consiglio di Sicurezza, ha dichiarato che «la riunione di oggi è l'ennesimo esempio dell'attenzione ossessiva di questo consiglio su Israele. Il presidente Donald Trump, proprio la scorsa settimana, ha detto all'Assemblea Generale Onu che le parole vuote non risolvono le guerre. I fatti sì. Se vogliamo porre fine alla guerra a Gaza, dobbiamo attribuire la responsabilità a chi spetta, ossia all'organizzazione terroristica nota come Hamas. Le Nazioni Unite non hanno ancora designato Hamas come organizzazione terroristica. Tutti noi desideriamo la pace, ma dovremmo essere uniti da un messaggio per Hamas: liberate gli ostaggi ora e ponete fine a questa guerra».

Sul terreno, però, un filmato condiviso sui social media e verificato da Al Jazeera mostra bombe israeliane che colpiscono un quartiere residenziale vicino all'ospedale al-Shifa di Gaza City.

Il video mostra diverse bombe che colpiscono un edificio di sette piani e l'area circostante. Il video cattura poi la devastazione causata dagli attacchi, mostrando edifici e un veicolo distrutti, e strade disseminate di macerie.