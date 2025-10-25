  1. Clienti privati
Medio Oriente «Trump fa tappa in Qatar prima della Malesia, vedrà l'emiro»

SDA

25.10.2025 - 15:43

Il presidente Usa Donald Trump
Il presidente Usa Donald Trump
Keystone

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump incontrerà l'emiro e premier del Qatar a bordo dell'Air Force One durante una sosta di rifornimento in Qatar, in rotta verso la Malesia per il vertice Asean.

Keystone-SDA

25.10.2025, 15:43

25.10.2025, 15:50

Lo scrivono i media israeliani e arabi, secondo cui il Segretario di Stato americano Marco Rubio raggiungerà Trump in Qatar.

Intanto, Donald Trump vuole nuova flotta di navi da guerra per rispondere alla Cina. La «Golden fleet», così come è già stata chiamata, sarà la risposta degli Stati Uniti a Pechino, che da tempo lavora alla costruzione e all'ammodernamento della sua flotta.

La Golden fleet di Trump includerà diverse navi da guerra dotate di missili a lungo raggio e in grado di trasportare, in alcuni casi anche missili ipersonici. L'iniziativa, riporta il Wall Street Journal, sembra riscuotere successo con molti che hanno lodato Trump per il suo impegno a rilanciare la Marina americana. Restano comunque delle perplessità legate soprattutto alla capacità dell'industria americana di rispondere alla nuova sfida.

