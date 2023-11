In questa immagine d'archivio il premier israeliano Benjamin Netanyahu è in compagnia di un membro della brigata Golani Keystone

Soldati israeliani della Brigata Golani sono penetrati nel Parlamento di Gaza City prendendone il controllo. Virale sui social la foto delle truppe che espongono le bandiere israeliane dietro il banco della presidenza.

Dal canto suo, un membro di Hamas a Beirut ha dichiarato alla Nbc che Hezbollah entrerà pienamente in guerra con Israele se Hamas sarà completamente distrutta a Gaza. «La linea rossa per Hezbollah è la totale distruzione della resistenza a Gaza», ha detto Ahmed Abdul Hadi con Nbc.

Intanto, «l'Onu ha osservato un minuto di silenzio per onorare i colleghi uccisi a Gaza: dall'inizio del conflitto più di 100 operatori dell'Unrwa», l'agenzia della Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, «hanno perso la loro vita, il numero più alto in un conflitto in un periodo così limitato. Non saranno mai dimenticati». Lo twitta il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres.

SDA