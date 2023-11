I Verdi tedeschi: «Indecenti le posizioni di Greta sul conflitto israelo-palestinese»

Le dichiarazioni di Greta Thunberg sul conflitto tra Israele e Hamas non sono piaciute ai Verdi tedeschi Keystone

Forti critiche contro le prese di posizione sul conflitto israelo-palestinese di Greta Thunberg da parte di Ricarda Lang, una dei due leader dei Verdi tedeschi.

«Devo dire che trovo queste dichiarazioni non solo assolutamente opprimenti, ma anche assolutamente indecenti», ha detto Lang in merito.

Secondo la co-leader verde, Thunberg «ha screditato se stessa come volto del movimento per il clima» e «sta abusando della preoccupazione assolutamente necessaria e giusta della protezione del clima per una posizione unilaterale sul conflitto israelo-palestinese». Lo riporta la Dpa.

Per Lang, Thunberg non nomina i responsabili e non condanna le atrocità commesse da Hamas, con il risultato che sembra quasi che alla fine «scambi colpevoli e vittime» e metta «da parte il diritto di Israele di esistere». Il riferimento è alle ultime dichiarazioni di Thunberg durante una manifestazione ad Amsterdam.

SDA