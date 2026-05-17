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Pedoni falciati Modena: 5 feriti gravi restano ricoverati, una donna lotta ancora tra la vita e la morte

SDA

17.5.2026 - 14:25

Auto travolge passanti a Modena -16 maggio 2026
Auto travolge passanti a Modena -16 maggio 2026. Soccorritori sul posto dopo l'investimento.

Soccorritori sul posto dopo l'investimento.

Immagine: sda

Auto travolge passanti a Modena -16 maggio 2026. L'auto del conducente che ha investito otto persone è parzialmente distrutta.

L'auto del conducente che ha investito otto persone è parzialmente distrutta.

Immagine: KEYSTONE

Auto travolge passanti a Modena -16 maggio 2026. Ingenti i mezzi di soccorsi messi in atto per soccorrere le otto persone ferite.

Ingenti i mezzi di soccorsi messi in atto per soccorrere le otto persone ferite.

Immagine: KEYSTONE

Auto travolge passanti a Modena -16 maggio 2026. Non si conoscono ancora i motivi del gesto.

Non si conoscono ancora i motivi del gesto.

Immagine: KEYSTONE

Auto travolge passanti a Modena -16 maggio 2026
Auto travolge passanti a Modena -16 maggio 2026. Soccorritori sul posto dopo l'investimento.

Soccorritori sul posto dopo l'investimento.

Immagine: sda

Auto travolge passanti a Modena -16 maggio 2026. L'auto del conducente che ha investito otto persone è parzialmente distrutta.

L'auto del conducente che ha investito otto persone è parzialmente distrutta.

Immagine: KEYSTONE

Auto travolge passanti a Modena -16 maggio 2026. Ingenti i mezzi di soccorsi messi in atto per soccorrere le otto persone ferite.

Ingenti i mezzi di soccorsi messi in atto per soccorrere le otto persone ferite.

Immagine: KEYSTONE

Auto travolge passanti a Modena -16 maggio 2026. Non si conoscono ancora i motivi del gesto.

Non si conoscono ancora i motivi del gesto.

Immagine: KEYSTONE

Degli otto feriti dall'investimento e accoltellamento di sabato pomeriggio a Modena, cinque persone sono tuttora ricoverate fra Modena e Bologna mentre tre sono state dimesse.

Keystone-SDA

17.05.2026, 14:25

17.05.2026, 14:33

All'ospedale di Bologna si trova ricoverata una coppia di coniugi italiani, entrambi di 55 anni, in rianimazione. Le loro condizioni sono stabili, ma molto serie. La donna ha diversi traumi e lotta tra la vita e la morte. Il marito non è più in immediato pericolo.

All'ospedale civile di Baggiovara (Modena) si trovano ricoverate tre persone. Si tratta di una donna di 69 anni, tedesca, operata nelle scorse ore, grave ma stabile. È la donna colpita per ultima dall'auto guidata da El Koudri, alla quale sono state tranciate entrambe le gambe nell'impatto.

Ricoverata anche una donna di 53 anni, polacca, sottoposta a diversi interventi chirurgici, le cui condizioni sono gravi.

Per entrambe la prognosi resta riservata: le donne sono sedate e non è possibile comunicare con loro.

Solo una donna risulta quindi amputata ai due arti inferiori. Inizialmente era stata diffusa l'informazione che le persone con le gambe amputate fossero due.

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Dimessi tre feriti

Il terzo ricoverato a Baggiovara è un uomo italiano di 59 anni, con un trauma facciale: ha trascorso la notte in osservazione in Medicina d'Urgenza, per lui la prognosi è di 30 giorni. È stato incontrato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Sono stati invece dimessi dal Pronto Soccorso del Policlinico di Modena tre feriti, tutti italiani a quanto si apprende: una ragazza di 22 anni con trauma cranico (10 giorni di prognosi), un 30enne con attacco di panico (due giorni di prognosi) e un 47enne con ferita da taglio (7 giorni di prognosi).

Quest'ultimo è Luca Signorelli, l'uomo che per primo ha bloccato l'uomo al volante, rimanendo ferito nella colluttazione.

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