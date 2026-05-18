Modena, l'automobilista che ha investito 8 persone non risponde agli inquirenti

L'automobilista che ha deliberatamente investito un gruppo di passanti a Modena sabato pomeriggio per ora ha scelto di non parlare: «Sono confuso», si sarebbe limitato a dire domenica ai magistrati che l'hanno interrogato prima di trincerarsi in «non rispondo».

Auto travolge passanti a Modena -16 maggio 2026 Soccorritori sul posto dopo l'investimento. Immagine: sda L'auto del conducente che ha investito otto persone è parzialmente distrutta. Immagine: KEYSTONE Ingenti i mezzi di soccorsi messi in atto per soccorrere le otto persone ferite. Immagine: KEYSTONE Non si conoscono ancora i motivi del gesto. Immagine: KEYSTONE Auto travolge passanti a Modena -16 maggio 2026 Soccorritori sul posto dopo l'investimento. Immagine: sda L'auto del conducente che ha investito otto persone è parzialmente distrutta. Immagine: KEYSTONE Ingenti i mezzi di soccorsi messi in atto per soccorrere le otto persone ferite. Immagine: KEYSTONE Non si conoscono ancora i motivi del gesto. Immagine: KEYSTONE

Keystone-SDA SDA

Il 31enne, nato in provincia di Bergamo (Lombardia) in una famiglia di origini marocchine, residente a Ravarino nel Modenese, laureato in economia, ha una storia di cure psichiatriche.

Per ora non è morto nessuno, ma quattro persone sono ancora ricoverate in condizioni gravi, tre donne in percolo di morte, tra l'ospedale modenese Baggiovara e il Maggiore di Bologna (Emilia-Romagna).

È stato fermato per strage e lesioni aggravate, si trova in carcere a Modena e lunedì alle 14.00 è prevista l'udienza di convalida.

Non si tratterebbe di terrorismo

Al momento non gli vengono contestati reati di terrorismo. Quella eversiva è una pista che non si può ancora definitivamente scartare, ma per il momento non si sono trovati segni di radicalizzazione e l'attenzione si concentra sul suo percorso di cure psichiatriche, intrapreso tra il 2022 e il 2024 e a quanto pare interrotto.

Quanto successo, ha sintetizzato il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, sembra collocabile «in una situazione di disagio psichiatrico». Le indagini della squadra mobile proseguiranno per delineare meglio la personalità e i contatti dell'uomo.

Nell'interrogatorio davanti ai pubblici ministeri (pm) modenesi, sabato sera, l'uomo non ha risposto: avrebbe solo fatto un riferimento ad un generico stato di confusione.

Lunedì davanti al giudice per le indagini preliminari (gip), potrà decidere se fornire qualche spiegazione al suo gesto. È difeso d'ufficio da un avvocato che lo affiancherà.

Terrorismo o no, quello che è successo, in ogni caso, non ha precedenti in Italia.