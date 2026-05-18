  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

In Tribunale lunedì Modena, l'automobilista che ha investito 8 persone non risponde agli inquirenti

SDA

18.5.2026 - 06:30

L'automobilista che ha deliberatamente investito un gruppo di passanti a Modena sabato pomeriggio per ora ha scelto di non parlare: «Sono confuso», si sarebbe limitato a dire domenica ai magistrati che l'hanno interrogato prima di trincerarsi in «non rispondo».

Auto travolge passanti a Modena -16 maggio 2026
Auto travolge passanti a Modena -16 maggio 2026. Soccorritori sul posto dopo l'investimento.

Soccorritori sul posto dopo l'investimento.

Immagine: sda

Auto travolge passanti a Modena -16 maggio 2026. L'auto del conducente che ha investito otto persone è parzialmente distrutta.

L'auto del conducente che ha investito otto persone è parzialmente distrutta.

Immagine: KEYSTONE

Auto travolge passanti a Modena -16 maggio 2026. Ingenti i mezzi di soccorsi messi in atto per soccorrere le otto persone ferite.

Ingenti i mezzi di soccorsi messi in atto per soccorrere le otto persone ferite.

Immagine: KEYSTONE

Auto travolge passanti a Modena -16 maggio 2026. Non si conoscono ancora i motivi del gesto.

Non si conoscono ancora i motivi del gesto.

Immagine: KEYSTONE

Auto travolge passanti a Modena -16 maggio 2026
Auto travolge passanti a Modena -16 maggio 2026. Soccorritori sul posto dopo l'investimento.

Soccorritori sul posto dopo l'investimento.

Immagine: sda

Auto travolge passanti a Modena -16 maggio 2026. L'auto del conducente che ha investito otto persone è parzialmente distrutta.

L'auto del conducente che ha investito otto persone è parzialmente distrutta.

Immagine: KEYSTONE

Auto travolge passanti a Modena -16 maggio 2026. Ingenti i mezzi di soccorsi messi in atto per soccorrere le otto persone ferite.

Ingenti i mezzi di soccorsi messi in atto per soccorrere le otto persone ferite.

Immagine: KEYSTONE

Auto travolge passanti a Modena -16 maggio 2026. Non si conoscono ancora i motivi del gesto.

Non si conoscono ancora i motivi del gesto.

Immagine: KEYSTONE

Keystone-SDA

18.05.2026, 06:30

Il 31enne, nato in provincia di Bergamo (Lombardia) in una famiglia di origini marocchine, residente a Ravarino nel Modenese, laureato in economia, ha una storia di cure psichiatriche.

Per ora non è morto nessuno, ma quattro persone sono ancora ricoverate in condizioni gravi, tre donne in percolo di morte, tra l'ospedale modenese Baggiovara e il Maggiore di Bologna (Emilia-Romagna).

È stato fermato per strage e lesioni aggravate, si trova in carcere a Modena e lunedì alle 14.00 è prevista l'udienza di convalida.

Non si tratterebbe di terrorismo

Al momento non gli vengono contestati reati di terrorismo. Quella eversiva è una pista che non si può ancora definitivamente scartare, ma per il momento non si sono trovati segni di radicalizzazione e l'attenzione si concentra sul suo percorso di cure psichiatriche, intrapreso tra il 2022 e il 2024 e a quanto pare interrotto.

Quanto successo, ha sintetizzato il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, sembra collocabile «in una situazione di disagio psichiatrico». Le indagini della squadra mobile proseguiranno per delineare meglio la personalità e i contatti dell'uomo.

Nell'interrogatorio davanti ai pubblici ministeri (pm) modenesi, sabato sera, l'uomo non ha risposto: avrebbe solo fatto un riferimento ad un generico stato di confusione.

Lunedì davanti al giudice per le indagini preliminari (gip), potrà decidere se fornire qualche spiegazione al suo gesto. È difeso d'ufficio da un avvocato che lo affiancherà.

Terrorismo o no, quello che è successo, in ogni caso, non ha precedenti in Italia. 

Pedoni falciati. Modena: 5 feriti gravi restano ricoverati, una donna lotta ancora tra la vita e la morte

Pedoni falciatiModena: 5 feriti gravi restano ricoverati, una donna lotta ancora tra la vita e la morte

I più letti

John Travolta dona il suo jet Boeing 707 all'HARS in Australia
È morta Olivia Newton-John, la star di Grease
Ebola s'espande veloce nella Repubblica democratica del Congo. L'Oms: «È emergenza sanitaria globale»
Modena, l'automobilista che ha investito 8 persone non risponde agli inquirenti
Louisiana: il capo di una ditta regala 240 milioni ai dipendenti. Ma a una condizione. Ecco quale

Altre notizie

Virus letale. Ebola s'espande veloce nella Repubblica democratica del Congo. L'Oms: «È emergenza sanitaria globale»

Virus letaleEbola s'espande veloce nella Repubblica democratica del Congo. L'Oms: «È emergenza sanitaria globale»

USA. Senato blocca i finanziamenti per il salone delle feste di Trump

USASenato blocca i finanziamenti per il salone delle feste di Trump

Spagna. Il Partido Popular vince in Andalusia ma dipende da Vox, il Psoe resiste

SpagnaIl Partido Popular vince in Andalusia ma dipende da Vox, il Psoe resiste