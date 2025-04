Quando a febbraio è stato chiesto a Ron DeSantis chi avrebbe voluto che gli succedesse come governatore della Florida quando lascerà l'incarico nel 2027, ha risposto senza esitazioni sua moglie, Casey.

Ron DeSantiscon la moglie Casey sulla sinistra in una foto del 2023. KEYSTONE

Keystone-SDA SDA

«Non ho dubbi», dichiarò il repubblicano in una conferenza stampa a Tampa. Ma, dopo lo scandalo di una delle organizzazioni caritatevoli che presiede, nubi minacciose si addensano sul futuro politico della first lady della Florida.

Il caso, riporta il Guardian, riguarda un'iniziativa politica lanciata da Casey DeSantis nel 2021 per migliorare l'assistenza sociale in Florida finita nel mirino delle autorità per non aver presentato alcuni documenti fiscali richiesti e per una donazione «probabilmente illegale» da 10 milioni di dollari, una parte dei quali è finita nelle tasche degli alleati politici del marito.

Uno scandalo che, secondo alcuni osservatori, potrebbe affossare la sua possibile candidatura alle elezioni governative del novembre 2026 prima ancora che inizino, o almeno provocare un ripensamento su come e quando lanciarla.

Secondo un sondaggio condotto lo scorso febbraio, la 44enne ex giornalista madre di tre figli e sopravvissuta ad un cancro al seno, aveva un tasso di approvazione complessivo del 30%, che saliva al 57% tra i repubblicani.