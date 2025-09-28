In Moldavia si decide fino all'ultimo voto tra filorussi ed europeisti

L'attuale presidente moldava Maia Sandu ha lanciato un ultimo appello alla responsabilità civica: «Ho votato per preservare la pace e il futuro europeo della Moldavia». KEYSTONE

I seggi si sono chiusi alle 21 locali, ma davanti restavano ancora file silenziose di elettori determinati. La Moldavia trattiene il respiro: sarà lo spoglio serale a dire se l'ex repubblica sovietica imboccherà con decisione la strada europea o se tornerà a gravitare nell'orbita di Mosca.

Keystone-SDA SDA

I primi risultati confermano il copione più atteso: un duello all'ultimo voto tra il Partito d'azione e solidarietà (Pas) della presidente Maia Sandu e il Blocco patriottico filorusso guidato dall'ex capo di Stato Igor Dodon vicino al Cremlino, con percentuali che si rincorrono minuto dopo minuto.

A fare da ago della bilancia sarà, ancora una volta, la diaspora: quasi un quinto dell'elettorato, protagonista di un record di affluenza, che già un anno fa consegnò la vittoria agli europeisti appena 13 mila preferenze nel referendum sull'adesione all'Unione.

Un'attesa febbrile che attraversa anche Bruxelles, consapevole che in gioco non c'è soltanto il futuro di un piccolo Paese incastonato tra Ucraina e Romania.

Ondata di cyberattacchi: c'è lo zampino di Mosca?

Tra falsi allarmi bomba in patria e nei seggi all'estero, cyberattacchi attribuiti a Mosca, movimenti sospetti di elettori e persino un intervento pro-Cremlino del ceo di Telegram Pavel Durov rilanciato da Elon Musk, la giornata si è consumata in un'atmosfera elettrica, culminata in un'affluenza finale record al 51,9%.

Dal liceo Petru Rares di Chisinau, Sandu ha lanciato un ultimo appello alla responsabilità civica: «Ho votato per preservare la pace e il futuro europeo della Moldavia. Oggi era il momento di dimostrare l'amore per il nostro Paese. Domani potrebbe essere troppo tardi», ha esortato l'ex funzionaria della Banca Mondiale eletta nel 2020 sull'onda del sentimento anticorruzione e riconfermata lo scorso anno, ricordando ai cittadini di poter decidere «il destino di una nazione piccola ma con persone degne, che non vendono la patria né per 400 lei né per 400 euro», e denunciando ancora una volta le ingerenze del Cremlino.

Sospette interferenze finite nel radar della polizia soprattutto nei 12 seggi speciali riservati agli elettori della Transnistria – la regione separatista filo-russa a est del Dniester, dove Mosca schiera ancora 1'500 soldati dopo la breve guerra degli anni '90 –, aperti nella capitale, nelle città di confine come Rezina e Varnița e in diversi villaggi della cosiddetta «zona di sicurezza».

Proprio sul confine, gli osservatori indipendenti di Promo-Lex hanno segnalato l'arrivo in massa di almeno settanta persone a bordo di diciotto auto con targhe transnistriane.

Autobus russi trasferiscono gli elettori in Bielorussia

Poco più tardi, un gruppo di dieci individui scesi da due veicoli discuteva su chi votare seguendo le indicazioni di un canale Telegram sui loro smartphone. Episodi analoghi sono stati registrati anche nella Gaugazia autonoma.

E in territorio russo dove, accanto alle lunghe file ai seggi, la polizia moldava ha denunciato convogli di autobus organizzati da Mosca per trasferire elettori con passaporto moldavo in Bielorussia.

Una pratica vietata dalla legge, ma che – secondo gli analisti – il Cremlino sfrutterebbe trasformando Minsk in una zona franca per imporre una stretta sorveglianza.

Non una novità: già nel 2024 alcune inchieste giornalistiche avevano svelato come la Russia orchestrasse veri e propri viaggi con voli charter e pullman verso Azerbaigian, Bielorussia e Turchia, nel tentativo di rafforzare l'allora candidato filo-russo Alexandr Stoianoglo, poi sconfitto da Sandu.

Una caccia alle streghe, nella narrazione opposta del leader filo-russo Dodon allineata a quella del Cremlino che ha liquidato le ombre di manipolazione come «isteria».

«Oggi il potere politico trema davanti al popolo», ha tuonato l'ex presidente moldavo, accusando Sandu di voler «annullare i voti», spingendosi già a convocare – a urne ancora aperte – per domani a mezzogiorno una «protesta pacifica davanti al Parlamento».