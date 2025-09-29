  1. Clienti privati
Moldavia Sandu: «Dal voto un mandato forte per l'adesione all'UE»

SDA

29.9.2025 - 13:58

Maia Sandu parla ai media dopo la vittoria del suo partito filoeuropeo alle elezioni parlamentari di ieri.
Maia Sandu parla ai media dopo la vittoria del suo partito filoeuropeo alle elezioni parlamentari di ieri.
Keystone

Dal risultato delle elezioni arriva «un mandato forte per il processo di adesione». Lo ha detto la presidente della Moldavia e leader del partito filo-Ue (il Pas), Maia Sandu, in una conferenza stampa organizzata a Chisinau.

Keystone-SDA

29.09.2025, 13:58

29.09.2025, 14:01

«Abbiamo dimostrato al mondo intero che siamo coraggiosi e dignitosi, che non ci siamo lasciati intimidire», ha aggiunto Sandu con riferimento alle ingerenze russe. Nella tarda mattinata la presidente ha ricevuto anche la telefonata di congratulazioni del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

