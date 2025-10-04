Lo scalo di Monaco di Baviera ha riaperto ai voli stamattina, dopo lo stop di ieri a causa dell'avvistamento di droni. Keystone

Dalle sette di questa mattina l'aeroporto di Monaco di Baviera ha riaperto il traffico aereo, sospeso venerdì per voli sospetti di droni. Lo scalo ha avvertito i viaggiatori che ci saranno comunque ritardi e rallentamenti per tutta la giornata.

Keystone-SDA SDA

Nella serata di ieri tutti i decolli e gli atterraggi erano stati sospesi a causa dell'avvistamento di due droni. Alle 21:36 entrambe le piste di decollo e atterraggio erano state chiuse.