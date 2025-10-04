Dopo l'allarme droniRiapre il traffico aereo allo scalo di Monaco di Baviera
4.10.2025 - 09:32
Dalle sette di questa mattina l'aeroporto di Monaco di Baviera ha riaperto il traffico aereo, sospeso venerdì per voli sospetti di droni. Lo scalo ha avvertito i viaggiatori che ci saranno comunque ritardi e rallentamenti per tutta la giornata.
Nella serata di ieri tutti i decolli e gli atterraggi erano stati sospesi a causa dell'avvistamento di due droni. Alle 21:36 entrambe le piste di decollo e atterraggio erano state chiuse.