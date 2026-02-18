  1. Clienti privati
Lutti Morta in Francia l'ex diplomatica palestinese Leila Shahid

SDA

18.2.2026 - 17:54

L'ex diplomatica Leila Shahid ha rappresentato la Palestina in Francia dal 1993, poi a Bruxelles, presso l'Unione europea, dal 2006 al 2015 (foto d'archivio)
L'ex diplomatica Leila Shahid ha rappresentato la Palestina in Francia dal 1993, poi a Bruxelles, presso l'Unione europea, dal 2006 al 2015 (foto d'archivio)
Keystone

L'ex diplomatica palestinese, Leila Shahid è morta oggi nella sua residenza del sud della Francia, secondo quanto annunciato all'agenzia France Presse dalla sorella Zeina. «Si, è morta oggi», ha dichiarato la donna, confermando informazioni del quotidiano Le Monde.

Keystone-SDA

18.02.2026, 17:54

18.02.2026, 18:13

La sorella non ha però precisato le circostanze del decesso.

Secondo Le Monde, che per primo ha rivelato la notizia, Leïla Shahid, 76 anni, era malata da tempo e si sarebbe tolta la vita presso il suo domicilio di Lecques, nel dipartimento francese di Gard, nel sud del Paese.

L'ex diplomatica ha rappresentato la Palestina in Francia dal 1993, poi a Bruxelles, presso l'Unione europea, dal 2006 al 2015.

In precedenza, fu ambasciatrice palestinese anche in Irlanda, Olanda e Danimarca. Shahid era nata nel 1949 a Beirut (Libano), in una famiglia di esiliati di origini palestinesi.

Poté tornare in Palestina solo negli anni Novanta, con l'installazione a Ramallah dell'Autorità nazionale palestinese presieduta da Yasser Arafat, a cui lei era legata.

Con la pensione, dal 2015, Shahid – nota in Francia anche per le sue tante apparizioni televisive sulla causa palestinese – divideva la vita tra Beirut e la casa di Lecques.

L'annientamento della Striscia di Gaza, dopo l'attacco di Hamas contro Israele il 7 ottobre 2023, la segnò profondamente.

Shahid era sposata con lo scrittore marocchino Mohamed Berrada.

