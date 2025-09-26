Un milione di dollari di taglia per la cattura della Black Panther Joanne Chesimard. (immagine del 2005) Keystone

Il governo di Cuba ha annunciato la morte di Joanne Chesimard (nata Joanne Deborah Byron), meglio conosciuta come Assata Olugbala Shakur, ex militante delle «Black Panther» negli Usa.

Shakur era stata condannata negli Stati Uniti per l'uccisione di un agente di polizia avvenuta negli anni '70. Aveva 77 anni ed era rifugiata a L'Avana da oltre quaranta.

La notizia è stata diffusa in un comunicato del ministero degli Esteri secondo cui il decesso è avvenuto per «un peggioramento dello stato di salute a causa dell'età».

Shakur, fuggita dal carcere nel 1979 e rifugiata a Cuba, era una figura controversa: per i movimenti afroamericani una figura di resistenza e di lotta contro la discriminazione razziale, per le autorità statunitensi una terrorista latitante.

Washington aveva più volte chiesto l'estradizione, anche più di recente, accusando Cuba di proteggere criminali e ricercati.