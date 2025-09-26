USAMorta l'ex pantera nera Shakur, rifugiata da 40 anni a Cuba
SDA
26.9.2025 - 20:27
Il governo di Cuba ha annunciato la morte di Joanne Chesimard (nata Joanne Deborah Byron), meglio conosciuta come Assata Olugbala Shakur, ex militante delle «Black Panther» negli Usa.
Keystone-SDA
SDA
Shakur era stata condannata negli Stati Uniti per l'uccisione di un agente di polizia avvenuta negli anni '70. Aveva 77 anni ed era rifugiata a L'Avana da oltre quaranta.
La notizia è stata diffusa in un comunicato del ministero degli Esteri secondo cui il decesso è avvenuto per «un peggioramento dello stato di salute a causa dell'età».
Shakur, fuggita dal carcere nel 1979 e rifugiata a Cuba, era una figura controversa: per i movimenti afroamericani una figura di resistenza e di lotta contro la discriminazione razziale, per le autorità statunitensi una terrorista latitante.
Washington aveva più volte chiesto l'estradizione, anche più di recente, accusando Cuba di proteggere criminali e ricercati.