  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Oklahoma È morta la più anziana sopravvissuta al massacro razzista di Tulsa

SDA

25.11.2025 - 07:36

"Madre Fletcher" aveva fatto causa alle autorità della città.
"Madre Fletcher" aveva fatto causa alle autorità della città.
Keystone

Viola Ford Fletcher, la più anziana sopravvissuta al massacro razzista di Tulsa, in Oklahoma, è morta all'età di 111 anni. Lo riporta la Cnn.

Keystone-SDA

25.11.2025, 07:36

25.11.2025, 07:37

Il 31 maggio 1921, una folla di bianchi devastò il fiorente quartiere nero di Greenwood, mettendo a soqquadro 35 isolati in 16 ore, arrestando migliaia di residenti, picchiando e uccidendo centinaia di altri. Oltre 1200 case furono distrutte, inclusi due ospedali. Ora l'unica sopravvissuta alla strage è Lessie Benningfield Randle, anche lei di 111 anni.

«Madre Fletcher», come era conosciuta, ha fatto causa assieme ad altri sopravvissuti contro Tulsa, sostenendo che le autorità locali dell'epoca fossero state complici del massacro.

Oltre 100 anni dopo, le vittime cercano ancora giustizia. Il dipartimento di Giustizia ha avviato un'indagine nel settembre 2024 ma a gennaio ha concluso che non c'era più alcuna possibilità di avviare un'incriminazione.

I più letti

Ecco le verità sui prodotti a basso costo che sorprendono persino gli esperti
Padre svizzero multato in dogana perché i figli hanno mangiato due cornetti
Noah Dettwiler parla per la prima volta dopo lo spaventoso incidente
Michelle Hunziker si emoziona per Aurora, ma non per Tronchetti Provera: «No comment»
Michelle Hunziker beccata in compagnia di un altro uomo, ecco di chi si tratta

Altre notizie

Francia. Jordan Bardella vola nei sondaggi per la corsa all'Eliseo 2027

FranciaJordan Bardella vola nei sondaggi per la corsa all'Eliseo 2027

Guerra. «Ad Abu Dhabi colloqui tra Stati Uniti e Russia sull'Ucraina»

Guerra«Ad Abu Dhabi colloqui tra Stati Uniti e Russia sull'Ucraina»

USA-Venezuela. I media: «Trump intende parlare direttamente con Maduro»

USA-VenezuelaI media: «Trump intende parlare direttamente con Maduro»