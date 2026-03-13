Le manifestazioni a Teheran per la giornata anti-Israele di Al Quds. Keystone

L'esplosione avvenuta in una piazza di Teheran, dove si stavano svolgendo le manifestazioni per la Giornata di Al Quds, ha causato la morte di una donna: lo riporta Press TV, emittente statale iraniana.

Per i media iraniani, l'esplosione è il risultato di un bombardamento congiunto tra Stati Uniti e Israele. Secondo Press TV, la donna, descritta come una «madre iraniana», è rimasta mortalmente ferita dalle schegge dell'attacco.