Medio Oriente «Morta una donna nel raid vicino a una manifestazioni a Teheran»

SDA

13.3.2026 - 11:44

Le manifestazioni a Teheran per la giornata anti-Israele di Al Quds.
Le manifestazioni a Teheran per la giornata anti-Israele di Al Quds.
Keystone

L'esplosione avvenuta in una piazza di Teheran, dove si stavano svolgendo le manifestazioni per la Giornata di Al Quds, ha causato la morte di una donna: lo riporta Press TV, emittente statale iraniana.

Keystone-SDA

13.03.2026, 11:44

13.03.2026, 11:52

Per i media iraniani, l'esplosione è il risultato di un bombardamento congiunto tra Stati Uniti e Israele. Secondo Press TV, la donna, descritta come una «madre iraniana», è rimasta mortalmente ferita dalle schegge dell'attacco.

