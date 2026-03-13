IncidenteMorti 4 dei 6 membri di un aereo cisterna USA schiantatosi in Iraq
13.3.2026 - 11:06
Quattro dei sei membri dell'equipaggio sono morti nello schianto di un aereo da rifornimento dell'esercito degli Stati Uniti in Iraq: lo afferma il Comando Centrale degli Stati Uniti, riporta Sky News.
Le operazioni di soccorso sono ancora in corso. L'ultimo aggiornamento sull'incidente ribadisce che la perdita del velivolo «non è stata causata da fuoco ostile o fuoco amico». Le circostanze dell'incidente sono oggetto di indagine, ha precisato il Comando Centrale dell'esercito Usa.
«L'incidente è avvenuto nello spazio aereo amico durante l'Operazione Epic Fury. Sono stati coinvolti due velivoli, uno è precipitato in Iraq occidentale, mentre il secondo è atterrato in sicurezza», aveva annunciato in precedenza il Comando centrale Usa.