Un aereo da rifornimento dell'esercito degli Stati Uniti. (foto d'archivio) Keystone

Quattro dei sei membri dell'equipaggio sono morti nello schianto di un aereo da rifornimento dell'esercito degli Stati Uniti in Iraq: lo afferma il Comando Centrale degli Stati Uniti, riporta Sky News.

Keystone-SDA SDA

Le operazioni di soccorso sono ancora in corso. L'ultimo aggiornamento sull'incidente ribadisce che la perdita del velivolo «non è stata causata da fuoco ostile o fuoco amico». Le circostanze dell'incidente sono oggetto di indagine, ha precisato il Comando Centrale dell'esercito Usa.

«L'incidente è avvenuto nello spazio aereo amico durante l'Operazione Epic Fury. Sono stati coinvolti due velivoli, uno è precipitato in Iraq occidentale, mentre il secondo è atterrato in sicurezza», aveva annunciato in precedenza il Comando centrale Usa.