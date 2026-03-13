  1. Clienti privati
Incidente Morti 4 dei 6 membri di un aereo cisterna USA schiantatosi in Iraq

SDA

13.3.2026 - 11:06

Un aereo da rifornimento dell'esercito degli Stati Uniti. (foto d'archivio)
Un aereo da rifornimento dell'esercito degli Stati Uniti. (foto d'archivio)
Keystone

Quattro dei sei membri dell'equipaggio sono morti nello schianto di un aereo da rifornimento dell'esercito degli Stati Uniti in Iraq: lo afferma il Comando Centrale degli Stati Uniti, riporta Sky News.

Keystone-SDA

13.03.2026, 11:06

13.03.2026, 11:19

Le operazioni di soccorso sono ancora in corso. L'ultimo aggiornamento sull'incidente ribadisce che la perdita del velivolo «non è stata causata da fuoco ostile o fuoco amico». Le circostanze dell'incidente sono oggetto di indagine, ha precisato il Comando Centrale dell'esercito Usa.

«L'incidente è avvenuto nello spazio aereo amico durante l'Operazione Epic Fury. Sono stati coinvolti due velivoli, uno è precipitato in Iraq occidentale, mentre il secondo è atterrato in sicurezza», aveva annunciato in precedenza il Comando centrale Usa.

