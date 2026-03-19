Ecco cosa c'è dietro le voci su Netanyahu rimpiazzato dall'IA

Attualmente circolano molte fake news sul primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Government Press Office Israel

Bufera sui social: una teoria virale sostiene che il premier israeliano Benjamin Netanyahu sia morto e sostituito da un falso generato con l’intelligenza artificiale. Ma i fatti raccontano tutt’altro — e c’entra anche un cappuccino.

DPA, Martin Abgottspon dpa

Hai fretta? blue News riassume per te Sui social circolano voci secondo cui Benjamin Netanyahu sarebbe morto o sostituito da immagini create con l’intelligenza artificiale.

Queste teorie si basano su presunti indizi, come un video in cui sembrerebbe avere sei dita o immagini ritenute vecchie.

In realtà, le verifiche dimostrano che si tratta di illusioni visive o interpretazioni errate, e che le immagini sono recenti.

Lo stesso leader israeliano ha ironizzato sulle voci pubblicando dei video sui suoi canali social, uno dei quali mentre beve un cappuccino. Mostra di più

C’è chi sostiene di aver visto sei dita in un video di Benjamin Netanyahu, chi invece afferma che una cassa alle sue spalle dimostrerebbe che le immagini risalgono a diversi anni fa.

A partire da questi presunti «indizi», sui social si sono moltiplicate le speculazioni: il premier israeliano sarebbe già morto, oppure il suo stato di salute sarebbe quantomeno incerto.

Le immagini recenti? Secondo queste teorie, sarebbero generate grazie all’intelligenza artificiale. A un’analisi dei fatti, però, queste affermazioni non reggono.

Dopo le voci sullo stato di salute della nuova guida suprema iraniana, Mojtaba Khamenei, online hanno iniziato a circolare speculazioni analoghe anche sul leader dello Stato ebraico.

Sui social network vengono rilanciate indiscrezioni diffuse dall’agenzia di stampa iraniana Tasnim, che parlano di una grave ferita o addirittura della morte del premier israeliano.

Le «prove»

A sostegno di queste tesi, la fonte cita elementi come rinvii di appuntamenti, un rafforzamento delle misure di sicurezza e una presunta mancanza di immagini recenti.

Il «Jerusalem Post» parla apertamente di una campagna di disinformazione promossa da media statali iraniani.

Nelle immagini più recenti, pubblicate martedì sul suo account X, Netanyahu ironizza sulle voci che lo danno per morto.

In un video appare accanto all’ambasciatore statunitense in Israele, Mike Huckabee, che scherzando racconta come il presidente americano Donald Trump gli abbia chiesto di verificare personalmente che il premier stesse bene. «Sì, Mike, sì, sono vivo», risponde Netanyahu con un sorriso.

Crossing names off the list is good - doing it shoulder to shoulder with our American friends is even better.



Good to see Ambassador @GovMikeHuckabee. Always a pleasure.



🇮🇱🇺🇸 pic.twitter.com/FZrZN03IZI — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 17, 2026

Sempre martedì, l’account ufficiale dell’ufficio del primo ministro ha diffuso un’altra immagine recente: si vede Netanyahu mentre parla al telefono.

Il caso delle «sei dita»

L’origine delle ultime speculazioni risale a un discorso del 12 marzo 2026, pubblicato sul canale YouTube del premier israeliano. Alcuni utenti sostengono di aver contato sei dita, rilanciando dubbi sulla sua reale presenza.

L'estratto diventato virale compare già nel primo minuto del video: Netanyahu gesticola con entrambe le mani, indicando con gli indici. Per un attimo, però, si forma un’ombra lungo una piega della mano, creando un’illusione ottica.

In realtà, nel video si distinguono chiaramente cinque dita. Anche diverse organizzazioni internazionali di fact-checking hanno analizzato il caso, giungendo alla stessa conclusione.

Il video al bar e il «giallo» del cappuccino

Per rispondere alle voci, Netanyahu aveva pubblicato un video - ancor prima di quello insieme all'ambasciatore americano - girato in un caffè israeliano e diffuso domenica sul suo account X.

Nelle immagini prende una tazza di cappuccino, si volta verso la telecamera e ironizza: «Su internet dicono che il primo ministro è morto? Io sto morendo dalla voglia di un caffè». Poi allarga le dita di entrambe le mani per mostrare che sono dieci, e sorseggia la bevanda.

Neppure questo è bastato a convincere tutti. Alcuni utenti hanno messo in dubbio anche l’autenticità di queste immagini, sostenendo che si tratti di video vecchi o generati con l’IA. Tra le «prove» citate, uno screenshot della cassa del bar che mostrerebbe una data del 2024.

Anche questa ricostruzione è stata smentita. Fact-checker statunitensi hanno estratto dal video un’immagine ad alta risoluzione in cui, per un attimo, la data sul display risulta leggibile: «15.03.2026».

אומרים שאני מה? צפו >> pic.twitter.com/ijHPkM3ZHZ — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 15, 2026

Resta teoricamente possibile che nel video del caffè siano state utilizzate tecnologie di elaborazione dell’immagine basate sull’intelligenza artificiale.

Gli smartphone moderni integrano infatti funzioni avanzate per simulare la profondità di campo, mantenendo il soggetto nitido e sfocando lo sfondo in punti luce morbidi e circolari.

Questi effetti possono talvolta generare artefatti ai bordi degli oggetti, come contorni poco definiti o transizioni innaturali. È plausibile che proprio una di queste funzioni sia stata utilizzata nel filmato, senza però alterarne il contenuto in modo significativo.