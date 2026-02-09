È morto a seguito dei traumi riportati venerdì, dopo essere stato travolto da una valanga a Madesimo (Sondrio), il finanziere cuneese del soccorso alpino Erik Pettavino.

Immagine illustrativa d'archivio Guardia di Finanza

Keystone-SDA SDA

Pettavino, trentenne di Limone Piemonte (Cuneo), era impegnato in un'esercitazione del Sagf in Valtellina, nella zona di Crocetta del Cardine.

Dalle ricostruzioni si apprende che era insieme a un collega quando una massa imponente di neve si è staccata dal pendio, travolgendo entrambi.

L'altro finanziere, solo sfiorato dalla valanga, è riuscito ad allertare i soccorsi, subito intervenuti.

Nel momento in cui si è consumata la tragedia il rischio valanghe era segnalato come marcato (livello 3 su 5).

Le condizioni del trentenne, trasportato d'urgenza in elicottero, erano già gravissime al momento dell'arrivo all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove Pettavino è stato sottoposto a trattamento Ecmo, con l'utilizzo di una macchina extracorporea per supportare le funzioni di cuore e polmoni.

A Limone Piemonte, dove il finanziere era conosciuto come sportivo e alpinista esperto, la comunità si era riunita sabato sera in una veglia di preghiera a lui dedicata.