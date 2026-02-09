ValtellinaÈ morto il milite del soccorso alpino travolto da una valanga a Sondrio
9.2.2026 - 04:30
È morto a seguito dei traumi riportati venerdì, dopo essere stato travolto da una valanga a Madesimo (Sondrio), il finanziere cuneese del soccorso alpino Erik Pettavino.
Pettavino, trentenne di Limone Piemonte (Cuneo), era impegnato in un'esercitazione del Sagf in Valtellina, nella zona di Crocetta del Cardine.
Dalle ricostruzioni si apprende che era insieme a un collega quando una massa imponente di neve si è staccata dal pendio, travolgendo entrambi.
L'altro finanziere, solo sfiorato dalla valanga, è riuscito ad allertare i soccorsi, subito intervenuti.
Nel momento in cui si è consumata la tragedia il rischio valanghe era segnalato come marcato (livello 3 su 5).
Le condizioni del trentenne, trasportato d'urgenza in elicottero, erano già gravissime al momento dell'arrivo all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove Pettavino è stato sottoposto a trattamento Ecmo, con l'utilizzo di una macchina extracorporea per supportare le funzioni di cuore e polmoni.
A Limone Piemonte, dove il finanziere era conosciuto come sportivo e alpinista esperto, la comunità si era riunita sabato sera in una veglia di preghiera a lui dedicata.