L'ex primo ministro socialista francese Lionel Jospin (foto d'archivio) Keystone

L'ex primo ministro socialista francese Lionel Jospin è morto ieri all'età di 88 anni, ha annunciato oggi la sua famiglia. A gennaio, Jospin aveva fatto intendere di essersi sottoposto a «un intervento chirurgico importante», senza però rivelarne i dettagli.

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Capo del governo dal 1997 al 2002, primo segretario del Partito Socialista dal 1981 al 1988 e nuovamente dal 1995 al 1997, Jospin si era candidato senza successo alla presidenza francese nel 1995 e nel 2002.

Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron ha reso omaggio a Jospin, che ha incarnato «un grande destino francese», guidato da un «ideale di progresso».

«Segretario del PS di François Mitterrand, ministro dell'Educazione nazionale, primo ministro, membro del Consiglio costituzionale - ricorda Macron in un post su X - con il suo rigore, il suo coraggio e il suo ideale di progresso, ha incarnato un'idea alta della Repubblica».