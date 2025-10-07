  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Guerra in Ucraina Mosca avverte Trump: «I missili a Kiev porterebbero ad una seria escalation nel conflitto»

SDA

7.10.2025 - 20:12

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov
Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov
KEYSTONE

La fornitura di missili americani Tomahawk all'Ucraina innescherebbe «una seria escalation», anche perché si tratta di vettori che «possono essere equipaggiati con testate nucleari». L'avvertimento è arrivato direttamente dal Cremlino, dopo che il presidente Usa Donald Trump aveva detto di avere «preso una decisione» sulla fornitura dei missili.

Keystone-SDA

07.10.2025, 20:12

Il capo della Casa Bianca si è mantenuto ambiguo, aggiungendo che vorrebbe «porre alcune domande» agli ucraini su come intendono usare i missili. Ma è tornato a dirsi «molto deluso» del presidente russo Vladimir Putin, ammettendo che mettere fine al conflitto in Ucraina si è rivelato «più difficile del Medio Oriente», contro le sue personali aspettative.

Mosca minaccia, ma attende dichiarazioni USA in merito

La fornitura di Tomahawk all'Ucraina «comporterebbe una seria spirale nell'escalation, che comunque non potrebbe cambiare la situazione sul campo di battaglia per il regime di Kiev», ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.

Ma prima di reagire, Mosca si riserva di aspettare «dichiarazioni più chiare, se ve ne saranno», da parte di Trump. Il mese scorso il vice presidente J.D. Vance aveva fatto sapere che l'amministrazione Usa stava avendo «conversazioni» sulla possibile fornitura a Kiev dei Tomahawk, missili da crociera che con il loro raggio d'azione di 2500 chilometri sono in grado di raggiungere Mosca e San Pietroburgo.

Peskov ritiene che Trump cercherà «una soluzione pacifica»

La settimana scorsa, Putin ha giudicato impossibile lanciare questi missili senza il coinvolgimento diretto di militari Usa. «Ciò che – ha aggiunto – significherebbe una fase totalmente nuova e qualitativamente diversa della escalation, anche tra la Russia e gli Stati Uniti».

Peskov ha tuttavia precisato che Mosca continua a ritenere che Trump rimanga impegnato a trovare «una soluzione del conflitto ucraino attraverso negoziati pacifici e politici».

Altri morti sul campo e continui attacchi

Sul terreno, il governatore della parte della regione ucraina di Kherson controllata da Mosca, Vladimir Saldo, ha denunciato l'uccisione di quattro civili in un bombardamento di droni delle forze di Kiev su alcuni veicoli.

Mentre nella città di Kherson, il capoluogo della regione in mano alle forze ucraine, l'amministrazione militare ha riferito dell'uccisione di un uomo in un raid di droni russi.

Continuano anche gli attacchi di entrambe le parti con velivoli senza pilota che prendono di mira infrastrutture industriali ed energetiche. Raid ucraini sono stati segnalati dalle autorità russe fin nella regione di Nizhny Novgorod, a 800 chilometri dalla frontiera, e addirittura, ieri sera, su Tyumen, in Siberia, a ben 1800 chilometri dal confine.

I più letti

Ecco cosa si sa degli escursionisti dispersi per il maltempo sul Monte Everest
Accoltellata una neosindaca tedesca, fermati i due figli adolescenti
Bertolucci critica duramente Sinner e i suoi colleghi: «Si lamentano, ma sono ingordi»
Dopo la morte di Tina Turner, Erwin Bach ha una nuova partner
Mosca avverte Trump: «I missili a Kiev porterebbero ad una seria escalation nel conflitto»

Guerra in Ucraina

Corea del Nord-Russia. Kim a Putin: «La nostra alleanza andrà avanti in futuro»

Corea del Nord-RussiaKim a Putin: «La nostra alleanza andrà avanti in futuro»

Guerra in Ucraina. Bombe su Leopoli: «Il peggior attacco dall'inizio dell'invasione»

Guerra in UcrainaBombe su Leopoli: «Il peggior attacco dall'inizio dell'invasione»

Ucraina. Doppio raid russo sui treni, Zelensky: «Basta parole, servono azioni»

UcrainaDoppio raid russo sui treni, Zelensky: «Basta parole, servono azioni»

Altre notizie

Medio Oriente. Witkoff arriva in Egitto, Hamas apre al disarmo, ma non vuole Tony Blair alla guida

Medio OrienteWitkoff arriva in Egitto, Hamas apre al disarmo, ma non vuole Tony Blair alla guida

Germania. Accoltellata una neosindaca tedesca, fermati i due figli adolescenti

GermaniaAccoltellata una neosindaca tedesca, fermati i due figli adolescenti

Medio Oriente. Cerimonie in Israele: «L'incubo del 7 ottobre finirà solo col ritorno dei rapiti»

Medio OrienteCerimonie in Israele: «L'incubo del 7 ottobre finirà solo col ritorno dei rapiti»

Francia. Lecornu tenta l'ultima carta, Retailleau apre spiragli e Macron medita di dimettersi

FranciaLecornu tenta l'ultima carta, Retailleau apre spiragli e Macron medita di dimettersi